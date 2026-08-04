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Россия имеет прямое авиасообщение с 36 странами

Россия имеет прямое авиасообщение с 36 странами - 04.08.2026, ПРАЙМ

Россия имеет прямое авиасообщение с 36 странами

Россия на сегодняшний день имеет прямое авиасообщение с 36 странами, сообщил Минтранс РФ. | 04.08.2026, ПРАЙМ

2026-08-04T15:28+0300

2026-08-04T15:28+0300

2026-08-04T15:45+0300

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МОСКВА, 4 авг - ПРАЙМ. Россия на сегодняшний день имеет прямое авиасообщение с 36 странами, сообщил Минтранс РФ. Министерство сообщило во вторник, что возобновлено прямое сообщение с Ираком: авиакомпания Iraqi Airways осуществила сегодня первый рейс в аэропорт "Внуково". "Теперь прямые рейсы из России доступны в 36 стран", - говорится в сообщении. Иракская авиакомпания возвращает полеты в Москву из Багдада после нескольких месяцев перерыва. Планируется выполнять два рейса в неделю (по вторникам и субботам). По информации перевозчика, решение о восстановлении авиасообщения обусловлено растущим спросом на прямые рейсы из Багдада в Москву.

москва

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бизнес, россия, москва, багдад, рф, аэропорт внуково