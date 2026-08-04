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Россия имеет прямое авиасообщение с 36 странами - 04.08.2026, ПРАЙМ
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Россия имеет прямое авиасообщение с 36 странами
Россия имеет прямое авиасообщение с 36 странами - 04.08.2026, ПРАЙМ
Россия имеет прямое авиасообщение с 36 странами
Россия на сегодняшний день имеет прямое авиасообщение с 36 странами, сообщил Минтранс РФ. | 04.08.2026, ПРАЙМ
2026-08-04T15:28+0300
2026-08-04T15:45+0300
бизнес
россия
москва
багдад
рф
аэропорт внуково
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МОСКВА, 4 авг - ПРАЙМ. Россия на сегодняшний день имеет прямое авиасообщение с 36 странами, сообщил Минтранс РФ. Министерство сообщило во вторник, что возобновлено прямое сообщение с Ираком: авиакомпания Iraqi Airways осуществила сегодня первый рейс в аэропорт "Внуково". "Теперь прямые рейсы из России доступны в 36 стран", - говорится в сообщении. Иракская авиакомпания возвращает полеты в Москву из Багдада после нескольких месяцев перерыва. Планируется выполнять два рейса в неделю (по вторникам и субботам). По информации перевозчика, решение о восстановлении авиасообщения обусловлено растущим спросом на прямые рейсы из Багдада в Москву.
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40
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бизнес, россия, москва, багдад, рф, аэропорт внуково
Бизнес, РОССИЯ, МОСКВА, БАГДАД, РФ, аэропорт Внуково
15:28 04.08.2026 (обновлено: 15:45 04.08.2026)
 
Россия имеет прямое авиасообщение с 36 странами

Минтранс: Россия имеет прямое авиасообщение с 36 странами, включая Ирак

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МОСКВА, 4 авг - ПРАЙМ. Россия на сегодняшний день имеет прямое авиасообщение с 36 странами, сообщил Минтранс РФ.
Министерство сообщило во вторник, что возобновлено прямое сообщение с Ираком: авиакомпания Iraqi Airways осуществила сегодня первый рейс в аэропорт "Внуково".
"Теперь прямые рейсы из России доступны в 36 стран", - говорится в сообщении.
Иракская авиакомпания возвращает полеты в Москву из Багдада после нескольких месяцев перерыва. Планируется выполнять два рейса в неделю (по вторникам и субботам).
По информации перевозчика, решение о восстановлении авиасообщения обусловлено растущим спросом на прямые рейсы из Багдада в Москву.
 
БизнесРОССИЯМОСКВАБАГДАДРФаэропорт Внуково
 
 
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