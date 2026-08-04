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Россия ратифицировала соглашение с Абхазией о сотрудничестве - 04.08.2026, ПРАЙМ
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Россия ратифицировала соглашение с Абхазией о сотрудничестве
Россия ратифицировала соглашение с Абхазией о сотрудничестве - 04.08.2026, ПРАЙМ
Россия ратифицировала соглашение с Абхазией о сотрудничестве
Президент России Владимир Путин подписал закон о ратификации межправительственного соглашения с Абхазией о содействии реализации государственной программы... | 04.08.2026, ПРАЙМ
2026-08-04T17:44+0300
2026-08-04T17:44+0300
экономика
россия
мировая экономика
абхазия
москва
владимир путин
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МОСКВА, 4 авг - ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин подписал закон о ратификации межправительственного соглашения с Абхазией о содействии реализации государственной программы социально-экономического развития республики на 2026-2030 годы, соответствующий документ размещен на сайте официального опубликования правовых актов. Соглашение было подписано в Москве 27 декабря 2025 года в целях дальнейшего совершенствования социально-экономического сотрудничества между Россией и Абхазией, а также содействия повышению уровня жизни населения, экономической и инвестиционной активности абхазской республики. Предусматривается, что средства финансовой помощи могут быть направлены на сотрудничество в области образования, молодежной политики и воспитания детей, культурного обмена и туризма, а также на повышение денежного довольствия и социальных гарантий сотрудников министерства по чрезвычайным ситуациям Абхазии, прокуратуры республики и государственной службы охраны Абхазии. Также устанавливается, что ответственность за предоставление положенных лекарств россиянам, постоянно проживающим в Абхазии, возлагается на местные органы власти.
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россия, мировая экономика, абхазия, москва, владимир путин
Экономика, РОССИЯ, Мировая экономика, АБХАЗИЯ, МОСКВА, Владимир Путин
17:44 04.08.2026
 

Россия ратифицировала соглашение с Абхазией о сотрудничестве

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МОСКВА, 4 авг - ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин подписал закон о ратификации межправительственного соглашения с Абхазией о содействии реализации государственной программы социально-экономического развития республики на 2026-2030 годы, соответствующий документ размещен на сайте официального опубликования правовых актов.
Соглашение было подписано в Москве 27 декабря 2025 года в целях дальнейшего совершенствования социально-экономического сотрудничества между Россией и Абхазией, а также содействия повышению уровня жизни населения, экономической и инвестиционной активности абхазской республики.
Предусматривается, что средства финансовой помощи могут быть направлены на сотрудничество в области образования, молодежной политики и воспитания детей, культурного обмена и туризма, а также на повышение денежного довольствия и социальных гарантий сотрудников министерства по чрезвычайным ситуациям Абхазии, прокуратуры республики и государственной службы охраны Абхазии.
Также устанавливается, что ответственность за предоставление положенных лекарств россиянам, постоянно проживающим в Абхазии, возлагается на местные органы власти.
 
ЭкономикаРОССИЯМировая экономикаАБХАЗИЯМОСКВАВладимир Путин
 
 
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