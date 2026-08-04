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В России вводятся штрафы за нарушения для маркетплейсов и агрегаторов

В России вводятся штрафы за нарушения для маркетплейсов и агрегаторов - 04.08.2026, ПРАЙМ

В России вводятся штрафы за нарушения для маркетплейсов и агрегаторов

Президент России Владимир Путин подписал закон, вводящий административную ответственность операторов посреднических цифровых платформ за нарушения, в частности... | 04.08.2026, ПРАЙМ

2026-08-04T17:56+0300

2026-08-04T17:56+0300

2026-08-04T17:56+0300

технологии

россия

рф

владимир путин

https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/872020814.jpg?1785855402

МОСКВА, 4 авг - ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин подписал закон, вводящий административную ответственность операторов посреднических цифровых платформ за нарушения, в частности за несоблюдение правил размещения карточек товаров, необоснованное ограничение доступа к личному кабинету и неисполнение обязанностей по рассмотрению жалоб и споров на платформе, соответствующий документ размещен на сайте официального опубликования правовых актов. Посредническая цифровая платформа - это онлайн-сервис, который выступает посредником между разными участниками рынка: продавцами и покупателями, заказчиками и исполнителями, арендодателями и арендаторами. К ним относятся маркетплейсы, сервисы для размещения объявлений, заказа услуг, доставки еды, аренды жилья и т.п. Согласно закону, за неисполнение оператором обязанности обеспечить партнеру возможность размещения информации на платформе штраф для должностных лиц составит от 10 тысяч до 40 тысяч рублей, для юрлиц – от 20 тысяч до 50 тысяч рублей. За неисполнение оператором обязанностей по размещению в карточках партнеров информации о продаже товаров, выполнении работ, оказании услуг, адресованных пользователям платформы, и по проверке данной информации вводится штраф для должностных лиц в 30-80 тысяч рублей, юрлиц – 50-100 тысяч рублей. Такой же штраф предусмотрен за блокировку карточек товаров без законных оснований. А штраф за нарушение оператором платформы порядка и условий снижения цены товаров партнера за его счет составит для должностных лиц от 30 тысяч до 80 тысяч рублей, юрлиц - от 100 тысяч до 300 тысяч рублей. Также оператор платформы обязан не менее чем за 5 рабочих дней уведомить продавца о планируемом снижении цены за его счет и предоставить реальную техническую возможность запретить такую скидку. Закон также прямо запрещает применять к продавцу любые меры воздействия за отказ от скидки - будь то снижение рейтинга, ухудшение позиции в поисковой выдаче, ограничение доступа или прекращение размещения карточек товара. За такие действия предусмотрены штрафы до 400 тысяч рублей. Неисполнение оператором обязанностей по проверке сведений о лице, намеревающемся стать партнером или владельцем пункта выдачи заказов, а также нарушение требований к поисковой выдаче предполагает наложение штрафа на должностных лиц в размере 30-80 тысяч рублей, юрлиц – 100-400 тысяч рублей. Ограничение доступа партнера платформы или владельца ПВЗ к личному кабинету без законных оснований, а также неисполнение обязанностей по рассмотрению жалоб (разрешению споров) на платформе предполагает штраф для должностных лиц в размере от 30 тысяч до 80 тысяч рублей, для юрлиц – от 100 тысяч до 500 тысяч рублей. Вводятся и штрафы для продавцов за нарушение требований к размещению в публичном доступе предложений о продаже товаров: для должностных лиц - 5-30 тысяч рублей, для юрлиц – 30-70 тысяч рублей, а за повторное подобное нарушение - 10-50 тысяч и 70-200 тысяч рублей соответственно. Самозанятые и иностранные граждане, а также лица без гражданства, являющиеся партнерами посреднической цифровой платформы, согласно проекту, будут нести ответственность за нарушение таких требований как должностные лица. Замглавы Минэкономразвития РФ Максим Колесников ранее заявил, что речь, в первую очередь, идет о защите прав и интересов потребителей, добросовестного бизнеса - партнеров платформ, и для этого вводятся самостоятельные составы административных правонарушений в соответствующих статьях Кодекса, каждый из которых описывает конкретную обязанность оператора посреднической цифровой платформы - от неисполнения процедурных требований до незаконной блокировки партнера-продавца. Закон вступит в силу с 1 октября 2026 года. А ответственность операторов за неисполнение обязанностей по размещению информации на посреднической цифровой платформе в карточках партнеров о продаже товаров, выполнении работ, оказании услуг, адресованных пользователям платформы, и по ее проверке наступит с 1 января 2027 года.

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

технологии, россия, рф, владимир путин