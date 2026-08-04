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Икра горбуши в России подешевела на 7%
Икра горбуши в России подешевела на 7% - 04.08.2026, ПРАЙМ
Икра горбуши в России подешевела на 7%
Икра горбуши в России на 4 августа подешевела на 7% в годовом выражении, до 9,9 тысячи рублей за килограмм, следует из данных мониторинга цен на лососевую икру... | 04.08.2026, ПРАЙМ
2026-08-04T17:59+0300
2026-08-04T17:59+0300
2026-08-04T17:59+0300
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МОСКВА, 4 авг - ПРАЙМ. Икра горбуши в России на 4 августа подешевела на 7% в годовом выражении, до 9,9 тысячи рублей за килограмм, следует из данных мониторинга цен на лососевую икру Рыбного союза.
Помимо этого, стоимость икры кеты на 4 августа составила 11,2 тысячи рублей, икры нерки - 11,4 тысячи рублей, а икры кижуча - 12,6 тысячи рублей.
В Рыбном союзе отмечают, что к 3 августа 2026 года вылов тихоокеанских лососей на Дальнем Востоке России составил 60 тысяч тонн.
Ранее Росрыболовство сообщило, что общий прогноз вылова тихоокеанских лососей в 2026 году установлен в объеме 227 тысяч тонн. При этом глава ведомства Илья Шестаков позже говорил, что объемы вылова горбуши в Сахалинской области могут существенно превысить прогнозы.
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бизнес, сельское хозяйство, россия, дальний восток, рыбный союз, росрыболовство
Бизнес, Сельское хозяйство, РОССИЯ, Дальний Восток, Рыбный союз, Росрыболовство
Икра горбуши в России подешевела на 7%
Рыбный союз: икра горбуши в России на 4 августа подешевела на 7%
МОСКВА, 4 авг - ПРАЙМ. Икра горбуши в России на 4 августа подешевела на 7% в годовом выражении, до 9,9 тысячи рублей за килограмм, следует из данных мониторинга цен на лососевую икру Рыбного союза.
Помимо этого, стоимость икры кеты на 4 августа составила 11,2 тысячи рублей, икры нерки - 11,4 тысячи рублей, а икры кижуча - 12,6 тысячи рублей.
В Рыбном союзе отмечают, что к 3 августа 2026 года вылов тихоокеанских лососей на Дальнем Востоке России составил 60 тысяч тонн.
Ранее Росрыболовство сообщило, что общий прогноз вылова тихоокеанских лососей в 2026 году установлен в объеме 227 тысяч тонн. При этом глава ведомства Илья Шестаков позже говорил, что объемы вылова горбуши в Сахалинской области могут существенно превысить прогнозы.