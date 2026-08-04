Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Икра горбуши в России подешевела на 7% - 04.08.2026, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20260804/rossija-872021578.html
Икра горбуши в России подешевела на 7%
Икра горбуши в России подешевела на 7% - 04.08.2026, ПРАЙМ
Икра горбуши в России подешевела на 7%
Икра горбуши в России на 4 августа подешевела на 7% в годовом выражении, до 9,9 тысячи рублей за килограмм, следует из данных мониторинга цен на лососевую икру... | 04.08.2026, ПРАЙМ
2026-08-04T17:59+0300
2026-08-04T17:59+0300
бизнес
сельское хозяйство
россия
дальний восток
рыбный союз
росрыболовство
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/872021578.jpg?1785855598
МОСКВА, 4 авг - ПРАЙМ. Икра горбуши в России на 4 августа подешевела на 7% в годовом выражении, до 9,9 тысячи рублей за килограмм, следует из данных мониторинга цен на лососевую икру Рыбного союза. Помимо этого, стоимость икры кеты на 4 августа составила 11,2 тысячи рублей, икры нерки - 11,4 тысячи рублей, а икры кижуча - 12,6 тысячи рублей. В Рыбном союзе отмечают, что к 3 августа 2026 года вылов тихоокеанских лососей на Дальнем Востоке России составил 60 тысяч тонн. Ранее Росрыболовство сообщило, что общий прогноз вылова тихоокеанских лососей в 2026 году установлен в объеме 227 тысяч тонн. При этом глава ведомства Илья Шестаков позже говорил, что объемы вылова горбуши в Сахалинской области могут существенно превысить прогнозы.
дальний восток
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2026
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
бизнес, сельское хозяйство, россия, дальний восток, рыбный союз, росрыболовство
Бизнес, Сельское хозяйство, РОССИЯ, Дальний Восток, Рыбный союз, Росрыболовство
17:59 04.08.2026
 
Икра горбуши в России подешевела на 7%

Рыбный союз: икра горбуши в России на 4 августа подешевела на 7%

Читать Прайм в
Макс Дзен Telegram
МОСКВА, 4 авг - ПРАЙМ. Икра горбуши в России на 4 августа подешевела на 7% в годовом выражении, до 9,9 тысячи рублей за килограмм, следует из данных мониторинга цен на лососевую икру Рыбного союза.
Помимо этого, стоимость икры кеты на 4 августа составила 11,2 тысячи рублей, икры нерки - 11,4 тысячи рублей, а икры кижуча - 12,6 тысячи рублей.
В Рыбном союзе отмечают, что к 3 августа 2026 года вылов тихоокеанских лососей на Дальнем Востоке России составил 60 тысяч тонн.
Ранее Росрыболовство сообщило, что общий прогноз вылова тихоокеанских лососей в 2026 году установлен в объеме 227 тысяч тонн. При этом глава ведомства Илья Шестаков позже говорил, что объемы вылова горбуши в Сахалинской области могут существенно превысить прогнозы.
 
БизнесСельское хозяйствоРОССИЯДальний ВостокРыбный союзРосрыболовство
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ – агентство, аккредитованное Банком России на проведение действий по раскрытию информации о ценных бумагах и об иных финансовых инструментах. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2026 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала