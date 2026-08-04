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Россияне могут отправиться прямыми рейсами в 34 страны, заявил Решетников
Россияне могут отправиться прямыми рейсами в 34 страны, заявил Решетников - 04.08.2026, ПРАЙМ
Россияне могут отправиться прямыми рейсами в 34 страны, заявил Решетников
Граждане России могут отправиться прямыми рейсами в 34 страны, рассказал министр экономического развития Максим Решетников. | 04.08.2026, ПРАЙМ
2026-08-04T09:36+0300
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ГОРНО-АЛТАЙСК, 4 авг – ПРАЙМ. Граждане России могут отправиться прямыми рейсами в 34 страны, рассказал министр экономического развития Максим Решетников. "Всего 34 международных направления с прямым авиасообщением", - сказал Решетников на совещании по развитию туризма. По его словам, за последние годы также стали доступны перелеты в Россию из Саудовской Аравии, Катара, Бахрейна, Омана, Вьетнама и Индонезии. "Также мы возобновили прямые рейсы с Филиппинами. И в июле этого года у нас открыто прямое авиасообщение с Танзанией", - подчеркнул министр. Первый рейс Дар-эс-Салам - Москва, ознаменовавший открытие прямого авиасообщения между Танзанией и Россией, приземлился 2 июля в аэропорту "Внуково". Полеты выполняет национальный перевозчик Air Tanzania.
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бизнес, россия, туризм, саудовская аравия, катар, бахрейн, максим решетников, аэропорт внуково
Бизнес, РОССИЯ, Туризм, САУДОВСКАЯ АРАВИЯ, КАТАР, БАХРЕЙН, Максим Решетников, аэропорт Внуково
Россияне могут отправиться прямыми рейсами в 34 страны, заявил Решетников
Решетников: россияне могут отправиться прямыми рейсами в 34 страны
ГОРНО-АЛТАЙСК, 4 авг – ПРАЙМ. Граждане России могут отправиться прямыми рейсами в 34 страны, рассказал министр экономического развития Максим Решетников.
"Всего 34 международных направления с прямым авиасообщением", - сказал Решетников на совещании по развитию туризма.
По его словам, за последние годы также стали доступны перелеты в Россию из Саудовской Аравии, Катара, Бахрейна, Омана, Вьетнама и Индонезии.
"Также мы возобновили прямые рейсы с Филиппинами. И в июле этого года у нас открыто прямое авиасообщение с Танзанией", - подчеркнул министр.
Первый рейс Дар-эс-Салам - Москва, ознаменовавший открытие прямого авиасообщения между Танзанией и Россией, приземлился 2 июля в аэропорту "Внуково". Полеты выполняет национальный перевозчик Air Tanzania.