https://1prime.ru/20260804/rossijane-871991806.html

Россияне могут отправиться прямыми рейсами в 34 страны, заявил Решетников

Россияне могут отправиться прямыми рейсами в 34 страны, заявил Решетников - 04.08.2026, ПРАЙМ

Россияне могут отправиться прямыми рейсами в 34 страны, заявил Решетников

Граждане России могут отправиться прямыми рейсами в 34 страны, рассказал министр экономического развития Максим Решетников. | 04.08.2026, ПРАЙМ

2026-08-04T09:36+0300

2026-08-04T09:36+0300

2026-08-04T09:39+0300

бизнес

россия

туризм

саудовская аравия

катар

бахрейн

максим решетников

аэропорт внуково

https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/871991806.jpg?1785825569

ГОРНО-АЛТАЙСК, 4 авг – ПРАЙМ. Граждане России могут отправиться прямыми рейсами в 34 страны, рассказал министр экономического развития Максим Решетников. "Всего 34 международных направления с прямым авиасообщением", - сказал Решетников на совещании по развитию туризма. По его словам, за последние годы также стали доступны перелеты в Россию из Саудовской Аравии, Катара, Бахрейна, Омана, Вьетнама и Индонезии. "Также мы возобновили прямые рейсы с Филиппинами. И в июле этого года у нас открыто прямое авиасообщение с Танзанией", - подчеркнул министр. Первый рейс Дар-эс-Салам - Москва, ознаменовавший открытие прямого авиасообщения между Танзанией и Россией, приземлился 2 июля в аэропорту "Внуково". Полеты выполняет национальный перевозчик Air Tanzania.

саудовская аравия

катар

бахрейн

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

бизнес, россия, туризм, саудовская аравия, катар, бахрейн, максим решетников, аэропорт внуково