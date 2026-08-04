https://1prime.ru/20260804/rossijane-872005767.html

Названы самые популярные у россиян страны для отдыха летом

Названы самые популярные у россиян страны для отдыха летом - 04.08.2026, ПРАЙМ

Названы самые популярные у россиян страны для отдыха летом

Белоруссия, Казахстан и Абхазия стали лидирующими в направлении ближнего зарубежья для летнего отдыха самостоятельных российских туристов, рассказали РИА... | 04.08.2026, ПРАЙМ

2026-08-04T12:50+0300

2026-08-04T12:50+0300

2026-08-04T12:53+0300

туризм

абхазия

белоруссия

казахстан

российский союз туриндустрии

снг

россия

https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/872005767.jpg?1785837202

МОСКВА, 4 авг - ПРАЙМ. Белоруссия, Казахстан и Абхазия стали лидирующими в направлении ближнего зарубежья для летнего отдыха самостоятельных российских туристов, рассказали РИА Новости в пресс-службе платформы Bronevik.com (члена Российского союза туриндустрии). "Среди стран СНГ и ближнего зарубежья этим летом лидером по количеству бронирований туристического жилья остается Беларусь - на нее приходится 54% всех заказов. Далее следуют Абхазия (20%) и Казахстан (11%)", - сказали в пресс-службе. В частности, Абхазия сохраняет статус одного из самых востребованных зарубежных направлений у российских туристов, и по сравнению с прошлым летом спрос на отдых здесь вырос на 5%. Помимо этого, самую высокую динамику бронирований в этом сезоне демонстрируют Армения, Киргизия и Грузия. Аналитики выяснили, что средняя стоимость бронирования туристического жилья в Армении составляет 7,3 тысячи рублей за ночь, в Белоруссии и Абхазии - 7,2 тысячи, в Казахстане и Киргизии - 5,4 тысячи. При этом самые доступные цены среди популярных направлений ближнего зарубежья этим летом в Узбекистане, где ночь в среднем обходится в 4,6 тысячи рублей. "Наиболее продолжительные бронирования туристы совершают в Абхазии: средняя длительность проживания здесь составляет пять ночей. В остальных странах ближнего зарубежья путешественники, как правило, бронируют отели и другие объекты размещения на две-три ночи", - заключили там.

абхазия

белоруссия

казахстан

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

туризм, абхазия, белоруссия, казахстан, российский союз туриндустрии, снг, россия