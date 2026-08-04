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Россиян будут через "Госуслуги" уведомлять о подписании кредитного договора

Россиян будут через "Госуслуги" уведомлять о подписании кредитного договора - 04.08.2026, ПРАЙМ

Россиян будут через "Госуслуги" уведомлять о подписании кредитного договора

Президент России Владимир Путин подписал закон, обязывающий кредитные и микрофинансовые организации (МФО) с 1 октября 2027 года уведомлять граждан через портал... | 04.08.2026, ПРАЙМ

2026-08-04T19:22+0300

2026-08-04T19:22+0300

2026-08-04T19:38+0300

финансы

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анатолий аксаков

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МОСКВА, 4 авг - ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин подписал закон, обязывающий кредитные и микрофинансовые организации (МФО) с 1 октября 2027 года уведомлять граждан через портал "Госуслуги" о подписании с ними договора потребительского кредита или займа и о возможности отказа от него, соответствующий документ размещен на сайте официального опубликования правовых актов. Документ направлен на информирование граждан о заключенных от их имени договорах кредита или займа в целях противодействия заключению таких договоров без согласия заемщика или с его согласия, полученного под влиянием мошенников. Председатель комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков ранее говорил, что граждане через "Госуслуги" будут получать быстрые уведомления о кредитах, и эта мера станет еще одним мощным заслоном на пути мошенников, чтобы помешать им оформлять займы на чужое имя. Закон обязывает банки и МФО бесплатно уведомлять заемщиков через "Госуслуги" о подписании ими индивидуальных условий договора потребительского кредита (займа). Уведомление должно включать информацию о процентной ставке на день подписания; сумме кредита (займа) или лимите кредитования; сроке его возврата; а если на такой договор распространяется период охлаждения - то и о возможности отказаться от договора в течение этого периода. Для этого банки и МФО должны будут заключить с одним из квалифицированных бюро кредитных историй (БКИ) договор об оказании информационных услуг, предусматривающий направление таких уведомлений заемщику. После получения от банков и МФО сведений о подписании гражданином индивидуальных условий договора потребительского кредита или займа КБКИ должны будут в течение 15 минут направить уведомление об этом в личный кабинет заемщика на "Госуслугах". Это уведомление направляется с использованием единой системы межведомственного электронного взаимодействия (СМЭВ). Участие КБКИ в данной системе и их взаимодействие с порталом "Госуслуги" будет осуществляться на безвозмездной основе. Не позднее 1 июня 2027 года КБКИ должны обеспечить взаимодействие своих информационных систем с порталом "Госуслуги" и СМЭВ, чтобы иметь возможность отправлять соответствующие уведомления в личный кабинет заемщика. Кроме того, сведения о процентной ставке по договору потребительского займа (кредита), полученные БКИ от банков и МФО, не будут предоставляться пользователям в составе кредитного отчета субъекта кредитной истории, а также в составе сведений для предупреждения возможного мошенничества. Таким образом, процентная ставка будет известна только заемщику и не будет раскрываться в кредитном отчете, то есть не будет известна другим кредиторам, пояснял ранее зампред Банка России Алексей Гузнов.

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

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финансы, банки, владимир путин, анатолий аксаков, госдума, бки, банк россии