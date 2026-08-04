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Рост экономики ОАЭ в первом квартале 2026 года составил 3% - 04.08.2026, ПРАЙМ
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%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
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Рост экономики ОАЭ в первом квартале 2026 года составил 3%
Рост экономики ОАЭ в первом квартале 2026 года составил 3% - 04.08.2026, ПРАЙМ
Рост экономики ОАЭ в первом квартале 2026 года составил 3%
Рост экономики ОАЭ в первом квартале 2026 года составил 3%, говорится в заявлении пресс-службы правительства ОАЭ в соцсети Х. | 04.08.2026, ПРАЙМ
2026-08-04T16:32+0300
2026-08-04T16:32+0300
экономика
финансы
мировая экономика
оаэ
ормузский пролив
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ДУБАЙ, 4 авг - ПРАЙМ. Рост экономики ОАЭ в первом квартале 2026 года составил 3%, говорится в заявлении пресс-службы правительства ОАЭ в соцсети Х. "Реальный валовой внутренний продукт ОАЭ вырос на 3% в первом квартале 2026 года и достиг 485 миллиардов дирхамов в постоянных ценах, при этом ненефтяной ВВП вырос на 4,8%, увеличив свой вклад до 79,4% национальной экономики", - говорится в заявлении. Согласно пресс-службе, обнародованная статистика "отражает сохраняющуюся устойчивость экономической активности в несырьевом секторе и стабильность национальной экономики". "Лидером роста является финансовая и страховая деятельность (17,3%), за ней следует строительство (8,1%). Только финансовый сектор вносит 2,44 процентных пункта в общий рост несырьевого сектора", - сообщается в заявлении. По подсчетам РИА Новости, обнародованные данные свидетельствуют о том, что нефтяной сектор экономики ОАЭ в первом квартале 2026 года сократился на 3,4% на фоне кризиса в регионе и закрытия Ормузского пролива. Ранее власти ОАЭ заявили о том, что в первом полугодии 2026 года несырьевой экспорт из ОАЭ вырос на 23,9% и достиг 452,8 млрд дирхамов ОАЭ (123 миллиарда долларов). Данные о сырьевом экспорте ОАЭ не сообщались.
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40
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финансы, мировая экономика, оаэ, ормузский пролив
Экономика, Финансы, Мировая экономика, ОАЭ, Ормузский пролив
16:32 04.08.2026
 
Рост экономики ОАЭ в первом квартале 2026 года составил 3%

Власти ОАЭ заявили о росте экономики в первом квартале 2026 года на 3%

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ДУБАЙ, 4 авг - ПРАЙМ. Рост экономики ОАЭ в первом квартале 2026 года составил 3%, говорится в заявлении пресс-службы правительства ОАЭ в соцсети Х.
"Реальный валовой внутренний продукт ОАЭ вырос на 3% в первом квартале 2026 года и достиг 485 миллиардов дирхамов в постоянных ценах, при этом ненефтяной ВВП вырос на 4,8%, увеличив свой вклад до 79,4% национальной экономики", - говорится в заявлении.
Согласно пресс-службе, обнародованная статистика "отражает сохраняющуюся устойчивость экономической активности в несырьевом секторе и стабильность национальной экономики".
"Лидером роста является финансовая и страховая деятельность (17,3%), за ней следует строительство (8,1%). Только финансовый сектор вносит 2,44 процентных пункта в общий рост несырьевого сектора", - сообщается в заявлении.
По подсчетам РИА Новости, обнародованные данные свидетельствуют о том, что нефтяной сектор экономики ОАЭ в первом квартале 2026 года сократился на 3,4% на фоне кризиса в регионе и закрытия Ормузского пролива.
Ранее власти ОАЭ заявили о том, что в первом полугодии 2026 года несырьевой экспорт из ОАЭ вырос на 23,9% и достиг 452,8 млрд дирхамов ОАЭ (123 миллиарда долларов). Данные о сырьевом экспорте ОАЭ не сообщались.
 
ЭкономикаФинансыМировая экономикаОАЭОрмузский пролив
 
 
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