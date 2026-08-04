https://1prime.ru/20260804/rumynija-872015033.html
Румыния столкнулась с проблемами из-за обмеления Дуная
Румыния столкнулась с проблемами из-за обмеления Дуная - 04.08.2026, ПРАЙМ
Румыния столкнулась с проблемами из-за обмеления Дуная
Низкий уровень воды в Дунае привел к снижению объемов грузоперевозок, а также проблемам с выработкой электроэнергии в Румынии, сообщает радио Romania. | 04.08.2026, ПРАЙМ
2026-08-04T15:58+0300
2026-08-04T15:58+0300
2026-08-04T16:24+0300
энергетика
румыния
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/872015033.jpg?1785849843
КИШИНЕВ, 4 авг - ПРАЙМ. Низкий уровень воды в Дунае привел к снижению объемов грузоперевозок, а также проблемам с выработкой электроэнергии в Румынии, сообщает радио Romania. "Уровень воды в Дунае продолжает снижаться, судоходство осуществляется с большими трудностями, круизные суда прервали свои рейсы, а производство электроэнергии на ГЭС резко сократилось", - сообщает радиостанция. Грузовым судам пришлось замедлить скорость, они могут перевозить не более четверти привычного объема товаров. Однако из-за обмеления реки есть риск, что и эта возможность вскоре будет заблокирована. А обе ГЭС на Днестре вырабатывают менее четверти того объема электроэнергии, что Румыния получала раньше. Руководство ГЭС заявляет, что станции никак не могут увеличить выработку энергии, поскольку расход воды упал до 1500 кубометров в секунду. Правительство Румынии 31 июля объявило режим повышенной готовности в энергетике из-за снижения производства электроэнергии на фоне засухи и обмеления Дуная, вода которого используется для работы единственной в стране АЭС "Чернаводэ", где уже был остановлен один из двух реакторов. Власти договорились с крупными промышленными потребителями о добровольном снижении расхода электроэнергии в вечерние часы.
https://1prime.ru/20260803/dunay-871970890.html
румыния
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
румыния
Румыния столкнулась с проблемами из-за обмеления Дуная
Romania: низкий уровень воды в Дунае привел к снижению грузоперевозок в Румынии
КИШИНЕВ, 4 авг - ПРАЙМ. Низкий уровень воды в Дунае привел к снижению объемов грузоперевозок, а также проблемам с выработкой электроэнергии в Румынии, сообщает радио Romania.
"Уровень воды в Дунае продолжает снижаться, судоходство осуществляется с большими трудностями, круизные суда прервали свои рейсы, а производство электроэнергии на ГЭС резко сократилось", - сообщает радиостанция.
Грузовым судам пришлось замедлить скорость, они могут перевозить не более четверти привычного объема товаров. Однако из-за обмеления реки есть риск, что и эта возможность вскоре будет заблокирована.
А обе ГЭС на Днестре вырабатывают менее четверти того объема электроэнергии, что Румыния
получала раньше. Руководство ГЭС заявляет, что станции никак не могут увеличить выработку энергии, поскольку расход воды упал до 1500 кубометров в секунду.
Правительство Румынии 31 июля объявило режим повышенной готовности в энергетике из-за снижения производства электроэнергии на фоне засухи и обмеления Дуная, вода которого используется для работы единственной в стране АЭС "Чернаводэ", где уже был остановлен один из двух реакторов. Власти договорились с крупными промышленными потребителями о добровольном снижении расхода электроэнергии в вечерние часы.
Дунай мелеет на фоне сорокоградусной жары