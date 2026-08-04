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RuTube пользуются более трех четвертей жителей крупнейших регионов России

RuTube пользуются более трех четвертей жителей крупнейших регионов России - 04.08.2026, ПРАЙМ

RuTube пользуются более трех четвертей жителей крупнейших регионов России

RuTube пользуются 77% жителей в возрасте от 12 до 60 лет в 15 крупнейших регионах России. Об этом сообщила видеоплатформа со ссылкой на данные за июль 2026... | 04.08.2026, ПРАЙМ

2026-08-04T17:46+0300

2026-08-04T17:46+0300

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МОСКВА, 4 авг – ПРАЙМ. RuTube пользуются 77% жителей в возрасте от 12 до 60 лет в 15 крупнейших регионах России. Об этом сообщила видеоплатформа со ссылкой на данные за июль 2026 года.В Москве и Московской области доля пользователей платформы составила 86%. В Новосибирской области RuTube пользуются 93% жителей рассматриваемого возрастного сегмента. В Свердловской области доля пользователей достигла 88%, в Краснодарском крае — 80%В Ростовской области RUTUBE пользуются 65% жителей в возрасте от 12 до 60 лет. В Челябинской области показатель составил 64%, в Республике Татарстан — 56%, в Республике Башкортостан — 54%. В Красноярском крае доля пользователей достигла 52%, в Воронежской области — 51%, в Саратовской области — 47%, в Омской области — 43%, в Пермском крае — 39%.Полученные данные показывают, что RuTube стал значимой частью медиапотребления жителей крупнейших регионов России. Высокая доля пользователей платформы зафиксирована как в столичном регионе, так и в крупнейших субъектах Урала, Сибири и юга страны. Наиболее востребованной категорией среди пользователей стали фильмы, далее следуют лайфстайл-контент и сериалы.Ранее Сергей Косинский говорил, что среднемесячная аудитория увеличилась на 18% и составила 20,4 миллиона.

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