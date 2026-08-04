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Российский рынок акций перешел к снижению

Российский рынок акций перешел к снижению - 04.08.2026, ПРАЙМ

Российский рынок акций перешел к снижению

Российский рынок акций пока не способен продолжить вчерашний подъем и демонстрирует снижение в начале основной торговой сессии, несмотря на позитивное было... | 04.08.2026, ПРАЙМ

2026-08-04T10:55+0300

2026-08-04T10:55+0300

2026-08-04T11:02+0300

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м.видео

московский кредитный банк

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МОСКВА, 4 авг - ПРАЙМ. Российский рынок акций пока не способен продолжить вчерашний подъем и демонстрирует снижение в начале основной торговой сессии, несмотря на позитивное было открытие утренних торгов, следует из данных Московской биржи. Индекс Мосбиржи к 10.28 мск снижается на 0,53% относительно предыдущего закрытия, до 2 250,75 пункта. В лидерах снижения котировок - акции ОВК (−4,58%), "Самолета" (−4,42%), "СПБ биржи" (−3,99%), "М.Видео" (−3,62%) и "Мечела" (−3,13%). В лидерах роста стоимости - акции "Соллерса" (+5,97%), "Сегежи" (+2,81%), "Московского кредитного банка" (+1,38%), "Абрау‑Дюрсо" (+0,67%) и "Камаза" (+0,56%). "Сегодня ожидаем попыток российского рынка закрепиться выше уровня 2250 пунктов, который перешел в разряд поддержек... При этом стоит отметить, что вчерашнее преодоление этой отметки не было подтверждено объемом", - делится Богдан Зварич из ПСБ. Рынок продолжит следить за новостями с международной арены и динамикой цен на нефть, добавляет Егор Зиновьев из компании "Цифра брокер". С точки зрения фундаментальных факторов остаются риски для рынка – внешнеполитическая неопределенность, дальнейшее замедления экономики и вероятность паузы в цикле снижения ключевой ставки в среднесрочной перспективе. Все это может привести к возобновлению нисходящей динамики и обновлению минимумов года, заключает Зварич.

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

рынок, торги, акции, богдан зварич, мосбиржа, м.видео, московский кредитный банк