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Российский рынок акций перешел к снижению - 04.08.2026, ПРАЙМ
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Российский рынок акций перешел к снижению
Российский рынок акций перешел к снижению - 04.08.2026, ПРАЙМ
Российский рынок акций перешел к снижению
Российский рынок акций пока не способен продолжить вчерашний подъем и демонстрирует снижение в начале основной торговой сессии, несмотря на позитивное было... | 04.08.2026, ПРАЙМ
2026-08-04T10:55+0300
2026-08-04T11:02+0300
рынок
торги
акции
богдан зварич
мосбиржа
м.видео
московский кредитный банк
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МОСКВА, 4 авг - ПРАЙМ. Российский рынок акций пока не способен продолжить вчерашний подъем и демонстрирует снижение в начале основной торговой сессии, несмотря на позитивное было открытие утренних торгов, следует из данных Московской биржи. Индекс Мосбиржи к 10.28 мск снижается на 0,53% относительно предыдущего закрытия, до 2 250,75 пункта. В лидерах снижения котировок - акции ОВК (−4,58%), "Самолета" (−4,42%), "СПБ биржи" (−3,99%), "М.Видео" (−3,62%) и "Мечела" (−3,13%). В лидерах роста стоимости - акции "Соллерса" (+5,97%), "Сегежи" (+2,81%), "Московского кредитного банка" (+1,38%), "Абрау‑Дюрсо" (+0,67%) и "Камаза" (+0,56%). "Сегодня ожидаем попыток российского рынка закрепиться выше уровня 2250 пунктов, который перешел в разряд поддержек... При этом стоит отметить, что вчерашнее преодоление этой отметки не было подтверждено объемом", - делится Богдан Зварич из ПСБ. Рынок продолжит следить за новостями с международной арены и динамикой цен на нефть, добавляет Егор Зиновьев из компании "Цифра брокер". С точки зрения фундаментальных факторов остаются риски для рынка – внешнеполитическая неопределенность, дальнейшее замедления экономики и вероятность паузы в цикле снижения ключевой ставки в среднесрочной перспективе. Все это может привести к возобновлению нисходящей динамики и обновлению минимумов года, заключает Зварич.
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рынок, торги, акции, богдан зварич, мосбиржа, м.видео, московский кредитный банк
Рынок, Торги, Акции, Богдан Зварич, Мосбиржа, М.Видео, Московский кредитный банк
10:55 04.08.2026 (обновлено: 11:02 04.08.2026)
 
Российский рынок акций перешел к снижению

Индекс Мосбиржи упал на 0,53% относительно предыдущего закрытия, до 2 250,75 пункта

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МОСКВА, 4 авг - ПРАЙМ. Российский рынок акций пока не способен продолжить вчерашний подъем и демонстрирует снижение в начале основной торговой сессии, несмотря на позитивное было открытие утренних торгов, следует из данных Московской биржи.
Индекс Мосбиржи к 10.28 мск снижается на 0,53% относительно предыдущего закрытия, до 2 250,75 пункта.
В лидерах снижения котировок - акции ОВК (−4,58%), "Самолета" (−4,42%), "СПБ биржи" (−3,99%), "М.Видео" (−3,62%) и "Мечела" (−3,13%).
В лидерах роста стоимости - акции "Соллерса" (+5,97%), "Сегежи" (+2,81%), "Московского кредитного банка" (+1,38%), "Абрау‑Дюрсо" (+0,67%) и "Камаза" (+0,56%).
"Сегодня ожидаем попыток российского рынка закрепиться выше уровня 2250 пунктов, который перешел в разряд поддержек... При этом стоит отметить, что вчерашнее преодоление этой отметки не было подтверждено объемом", - делится Богдан Зварич из ПСБ.
Рынок продолжит следить за новостями с международной арены и динамикой цен на нефть, добавляет Егор Зиновьев из компании "Цифра брокер".
С точки зрения фундаментальных факторов остаются риски для рынка – внешнеполитическая неопределенность, дальнейшее замедления экономики и вероятность паузы в цикле снижения ключевой ставки в среднесрочной перспективе. Все это может привести к возобновлению нисходящей динамики и обновлению минимумов года, заключает Зварич.
 
РынокТоргиАкцииБогдан ЗваричМосбиржаМ.ВидеоМосковский кредитный банк
 
 
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