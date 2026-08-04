https://1prime.ru/20260804/rynok-872000846.html

Российский рынок новых автомобилей в июле пополнили 11 новых моделей

Российский рынок новых автомобилей в июле пополнили 11 новых моделей - 04.08.2026, ПРАЙМ

Российский рынок новых автомобилей в июле пополнили 11 новых моделей

Российский рынок новых автомобилей в июле пополнили 11 новых моделей, в том числе кроссоверы Esteo, Hyundai, GAC и Mitsubishi, подсчитали в "Автостате" и... | 04.08.2026, ПРАЙМ

2026-08-04T11:47+0300

2026-08-04T11:47+0300

2026-08-04T11:47+0300

бизнес

россия

hyundai

gac

mitsubishi

https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/872000846.jpg?1785833243

МОСКВА, 4 авг – ПРАЙМ. Российский рынок новых автомобилей в июле пополнили 11 новых моделей, в том числе кроссоверы Esteo, Hyundai, GAC и Mitsubishi, подсчитали в "Автостате" и Объединенной лизинговой ассоциации. "В июле 2026 года на российский рынок вышло 6 новых легковых автомобилей, 1 легкий коммерческий и 4 грузовых. Как отмечают эксперты, все 11 моделей были впервые зарегистрированы в продажах новой автомобильной техники", - говорится в сообщении. Все шесть легковых моделей в перечне представляют из себя кроссоверы и внедорожники. Среди них внедорожник Esteo MX, электрические кроссоверы GAC Hyptec HT и Hyundai Ioniq 9, гибридные iCaur V27 и Geely Galaxy M7, а также компактный бензиновый Mitsubishi Xforce. Единственным представителем сегмента LCV стал Ambertruck JL, а линейку грузовых автомобилей пополнили электрический Sova 55 (полной массой 5,5 тонны), магистральный тягач Valdai 45 Pro и два автокрана марки XCMG (модели XCA160-S и XCT50).

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

бизнес, россия, hyundai, gac, mitsubishi