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Российский рынок новых автомобилей в июле пополнили 11 новых моделей
Российский рынок новых автомобилей в июле пополнили 11 новых моделей - 04.08.2026, ПРАЙМ
Российский рынок новых автомобилей в июле пополнили 11 новых моделей
Российский рынок новых автомобилей в июле пополнили 11 новых моделей, в том числе кроссоверы Esteo, Hyundai, GAC и Mitsubishi, подсчитали в "Автостате" и... | 04.08.2026, ПРАЙМ
2026-08-04T11:47+0300
2026-08-04T11:47+0300
2026-08-04T11:47+0300
бизнес
россия
hyundai
gac
mitsubishi
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МОСКВА, 4 авг – ПРАЙМ. Российский рынок новых автомобилей в июле пополнили 11 новых моделей, в том числе кроссоверы Esteo, Hyundai, GAC и Mitsubishi, подсчитали в "Автостате" и Объединенной лизинговой ассоциации.
"В июле 2026 года на российский рынок вышло 6 новых легковых автомобилей, 1 легкий коммерческий и 4 грузовых. Как отмечают эксперты, все 11 моделей были впервые зарегистрированы в продажах новой автомобильной техники", - говорится в сообщении.
Все шесть легковых моделей в перечне представляют из себя кроссоверы и внедорожники. Среди них внедорожник Esteo MX, электрические кроссоверы GAC Hyptec HT и Hyundai Ioniq 9, гибридные iCaur V27 и Geely Galaxy M7, а также компактный бензиновый Mitsubishi Xforce.
Единственным представителем сегмента LCV стал Ambertruck JL, а линейку грузовых автомобилей пополнили электрический Sova 55 (полной массой 5,5 тонны), магистральный тягач Valdai 45 Pro и два автокрана марки XCMG (модели XCA160-S и XCT50).
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бизнес, россия, hyundai, gac, mitsubishi
Бизнес, РОССИЯ, Hyundai, GAC, Mitsubishi
Российский рынок новых автомобилей в июле пополнили 11 новых моделей
"Автостат": российский рынок новых автомобилей в июле пополнили 11 новых моделей
МОСКВА, 4 авг – ПРАЙМ. Российский рынок новых автомобилей в июле пополнили 11 новых моделей, в том числе кроссоверы Esteo, Hyundai, GAC и Mitsubishi, подсчитали в "Автостате" и Объединенной лизинговой ассоциации.
"В июле 2026 года на российский рынок вышло 6 новых легковых автомобилей, 1 легкий коммерческий и 4 грузовых. Как отмечают эксперты, все 11 моделей были впервые зарегистрированы в продажах новой автомобильной техники", - говорится в сообщении.
Все шесть легковых моделей в перечне представляют из себя кроссоверы и внедорожники. Среди них внедорожник Esteo MX, электрические кроссоверы GAC Hyptec HT и Hyundai Ioniq 9, гибридные iCaur V27 и Geely Galaxy M7, а также компактный бензиновый Mitsubishi Xforce.
Единственным представителем сегмента LCV стал Ambertruck JL, а линейку грузовых автомобилей пополнили электрический Sova 55 (полной массой 5,5 тонны), магистральный тягач Valdai 45 Pro и два автокрана марки XCMG (модели XCA160-S и XCT50).