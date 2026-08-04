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Рынок акций РФ завершил торги вторника ростом, несмотря на негатив

Рынок акций РФ завершил торги вторника ростом, несмотря на негатив - 04.08.2026, ПРАЙМ

Рынок акций РФ завершил торги вторника ростом, несмотря на негатив

Российский рынок акций завершил основную торговую сессию вторника ростом, несмотря на ряд негативных факторов, - поддержку ему оказали, в частности,... | 04.08.2026, ПРАЙМ

2026-08-04T19:34+0300

2026-08-04T19:34+0300

2026-08-04T19:41+0300

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МОСКВА, 4 авг - ПРАЙМ. Российский рынок акций завершил основную торговую сессию вторника ростом, несмотря на ряд негативных факторов, - поддержку ему оказали, в частности, положительные корпоративные новости, следует из данных Московской биржи и комментариев экспертов. Индекс Мосбиржи к закрытию основных торгов вырос на 0,29% - до 2 269,23 пункта, индекс Мосбиржи в юанях - на 0,14%, до 875,29 пункта, индекс РТС - снизился на 1,02%, до 881,14 пункта. Октябрьский фьючерс нефти марки Brent на 19.05 мск дешевел на 5,24% - до 79,38 доллара. Неоднозначный фон "Индекс Мосбиржи сегодня с переменным успехом двигался в середине диапазона 2200-2300 пунктов. Негативом выступило снижение цен на нефть, отчасти оно компенсировалось ослаблением рубля. У инвесторов сохраняются надежды на возобновление переговорного процесса по урегулированию украинского конфликта", - комментирует Андрей Смирнов из "БКС Мир инвестиций". Также поддержку рынку может оказывать реинвестирование ранее выплаченных дивидендов – начинают поступать выплаты от крупных эмитентов, добавил он. "Активность инвесторов на рынке низкая, объемы торгов тоже невысокие. Резкий разворот цен на нефть в середине дня от достаточно уверенного роста котировок к обвалу после заявлений министра финансов США Скотта Бессента оказал определенное давление на российские фондовые индексы. В то же время, несмотря на падающую нефть и геополитический негатив, обвала российского фондового рынка все-таки не случилось", - отметила Наталья Мильчакова из Freedom Global. По всей видимости, поддержку недооцененному фондовому рынку оказали положительные корпоративные новости и спрос инвесторов на бумаги второго эшелона, добавила она. Лидеры роста и снижения В лидерах роста - акции "Соллерса" (+7,66%), "Алросы" (+4,66%), "Русала" (+4,08%), ОГК‑2 (+2,66%) и "Норникеля" (+2,61%). В лидерах снижения - акции "Мечела" (обыкновенные акции подешевели на 4,42%, префы - на 2,92%), "Русагро" (−4,13%), "СПБ биржи" (−3,39%), "Генетико" (−3,32%). "Обыкновенные акции "Мечела" упали после публикации слабой отчетности "Уральской кузницы", дочерней компании "Мечела". Согласно данным отчетности по РСБУ за первое полугодие 2026 года, "Уральская кузница" сократила выручку на 60% в годовом выражении, а чистую прибыль – в 5,3 раза к аналогичному периоду 2025 года", - отметила Мильчакова. Прогнозы По ее ожиданиям, в среду индекс Мосбиржи будет двигаться в коридоре 2200-2300 пунктов. Смирнов также полагает, что в среду индекс Мосбиржи без новых вводных в части геополитики продолжит движение в рамках 2200-2300 пунктов.

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

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рынок, акции, торги, сша, скотт бессент, мосбиржа, ртс, "бкс мир инвестиций"