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РЖД вводят скидки на экспортные перевозки мяса и угля в спецконтейнерах - 04.08.2026, ПРАЙМ
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РЖД вводят скидки на экспортные перевозки мяса и угля в спецконтейнерах
РЖД вводят скидки на экспортные перевозки мяса и угля в спецконтейнерах - 04.08.2026, ПРАЙМ
РЖД вводят скидки на экспортные перевозки мяса и угля в спецконтейнерах
РЖД вводят скидки к грузовому тарифу на экспортные перевозки мяса и угля в спецконтейнерах, сообщила компания. | 04.08.2026, ПРАЙМ
2026-08-04T09:51+0300
2026-08-04T09:59+0300
экономика
брянск
кузбасс
китай
ржд
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МОСКВА, 4 авг - ПРАЙМ. РЖД вводят скидки к грузовому тарифу на экспортные перевозки мяса и угля в спецконтейнерах, сообщила компания. РЖД в определенных случаях имеют право давать скидки к грузовому тарифу в рамках коридора. Его верхняя граница составляет 50%. "РЖД предоставят скидки на экспортные перевозки мяса и угля в спецконтейнерах… Так, с 1 августа 2026 года и до конца 2027 года будет действовать объемная скидка 16,7% на экспортные перевозки мяса и субпродуктов в 40-футовых рефконтейнерах из Брянска (станция Брянск-Льговский) во Владивосток", - говорится в сообщении. Компания добавляет, что на объем перевозок данной продукции, превышающий 2040 контейнеров, предусмотрена дополнительная скидка 4,1%. "На экспортные перевозки каменного угля в 20-футовых контейнерах с открытым верхом из Кузбасса (станция Бирюлинская) на станцию Камышовая (погранпереход с КНР Камышовая – Хуньчунь) до 31 июля 2027 года будет действовать скидка 13,2%", - пишут РЖД. Компания, отмечается в сообщении, реализует гибкую тарифную политику для привлечения дополнительных объемов грузов на железнодорожный транспорт.
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брянск, кузбасс, китай, ржд
Экономика, БРЯНСК, КУЗБАСС, КИТАЙ, РЖД
09:51 04.08.2026 (обновлено: 09:59 04.08.2026)
 
РЖД вводят скидки на экспортные перевозки мяса и угля в спецконтейнерах

РЖД вводят скидки к грузовому тарифу на экспорт мяса и угля в спецконтейнерах

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МОСКВА, 4 авг - ПРАЙМ. РЖД вводят скидки к грузовому тарифу на экспортные перевозки мяса и угля в спецконтейнерах, сообщила компания.
РЖД в определенных случаях имеют право давать скидки к грузовому тарифу в рамках коридора. Его верхняя граница составляет 50%.
"РЖД предоставят скидки на экспортные перевозки мяса и угля в спецконтейнерах… Так, с 1 августа 2026 года и до конца 2027 года будет действовать объемная скидка 16,7% на экспортные перевозки мяса и субпродуктов в 40-футовых рефконтейнерах из Брянска (станция Брянск-Льговский) во Владивосток", - говорится в сообщении.
Компания добавляет, что на объем перевозок данной продукции, превышающий 2040 контейнеров, предусмотрена дополнительная скидка 4,1%.
"На экспортные перевозки каменного угля в 20-футовых контейнерах с открытым верхом из Кузбасса (станция Бирюлинская) на станцию Камышовая (погранпереход с КНР Камышовая – Хуньчунь) до 31 июля 2027 года будет действовать скидка 13,2%", - пишут РЖД.
Компания, отмечается в сообщении, реализует гибкую тарифную политику для привлечения дополнительных объемов грузов на железнодорожный транспорт.
 
ЭкономикаБРЯНСККУЗБАССКИТАЙРЖД
 
 
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