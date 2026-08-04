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РЖД 6 августа соберут заявки на биржевые облигации на 15 млрд руб
РЖД 6 августа соберут заявки на биржевые облигации на 15 млрд руб - 04.08.2026, ПРАЙМ
РЖД 6 августа соберут заявки на биржевые облигации на 15 млрд руб
РЖД 6 августа соберут заявки инвесторов на биржевые облигации с переменным купоном объемом не менее 15 миллиардов рублей, сообщил РИА Новости источник в... | 04.08.2026, ПРАЙМ
2026-08-04T19:10+0300
2026-08-04T19:10+0300
2026-08-04T19:10+0300
рынок
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ржд
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МОСКВА, 4 авг - ПРАЙМ. РЖД 6 августа соберут заявки инвесторов на биржевые облигации с переменным купоном объемом не менее 15 миллиардов рублей, сообщил РИА Новости источник в финансовых кругах.
Купонный доход будет определяться по формуле RUONIA плюс спред, ориентир которого - не более 190 базисных пунктов.
Компания предложит инвесторам десятилетние биржевые облигации серии 001Р-54R с ежемесячной выплатой купонов и офертой через три года и три месяца. Техническая часть размещения предварительно назначена на 13 августа.
Облигации будут доступны для приобретения только квалифицированным инвесторам.
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рынок, россия, ржд
РЖД 6 августа соберут заявки на биржевые облигации на 15 млрд руб
РЖД 6 августа соберут заявки на облигации с переменным купоном объемом 15 млрд руб
МОСКВА, 4 авг - ПРАЙМ. РЖД 6 августа соберут заявки инвесторов на биржевые облигации с переменным купоном объемом не менее 15 миллиардов рублей, сообщил РИА Новости источник в финансовых кругах.
Купонный доход будет определяться по формуле RUONIA плюс спред, ориентир которого - не более 190 базисных пунктов.
Компания предложит инвесторам десятилетние биржевые облигации серии 001Р-54R с ежемесячной выплатой купонов и офертой через три года и три месяца. Техническая часть размещения предварительно назначена на 13 августа.
Облигации будут доступны для приобретения только квалифицированным инвесторам.