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РЖД 6 августа соберут заявки на биржевые облигации на 15 млрд руб

РЖД 6 августа соберут заявки на биржевые облигации на 15 млрд руб - 04.08.2026, ПРАЙМ

РЖД 6 августа соберут заявки на биржевые облигации на 15 млрд руб

РЖД 6 августа соберут заявки инвесторов на биржевые облигации с переменным купоном объемом не менее 15 миллиардов рублей, сообщил РИА Новости источник в... | 04.08.2026, ПРАЙМ

2026-08-04T19:10+0300

2026-08-04T19:10+0300

2026-08-04T19:10+0300

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МОСКВА, 4 авг - ПРАЙМ. РЖД 6 августа соберут заявки инвесторов на биржевые облигации с переменным купоном объемом не менее 15 миллиардов рублей, сообщил РИА Новости источник в финансовых кругах. Купонный доход будет определяться по формуле RUONIA плюс спред, ориентир которого - не более 190 базисных пунктов. Компания предложит инвесторам десятилетние биржевые облигации серии 001Р-54R с ежемесячной выплатой купонов и офертой через три года и три месяца. Техническая часть размещения предварительно назначена на 13 августа. Облигации будут доступны для приобретения только квалифицированным инвесторам.

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2026

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

рынок, россия, ржд