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РЖД 6 августа соберут заявки на биржевые облигации на 15 млрд руб - 04.08.2026, ПРАЙМ
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РЖД 6 августа соберут заявки на биржевые облигации на 15 млрд руб
РЖД 6 августа соберут заявки на биржевые облигации на 15 млрд руб - 04.08.2026, ПРАЙМ
РЖД 6 августа соберут заявки на биржевые облигации на 15 млрд руб
РЖД 6 августа соберут заявки инвесторов на биржевые облигации с переменным купоном объемом не менее 15 миллиардов рублей, сообщил РИА Новости источник в... | 04.08.2026, ПРАЙМ
2026-08-04T19:10+0300
2026-08-04T19:10+0300
рынок
россия
ржд
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МОСКВА, 4 авг - ПРАЙМ. РЖД 6 августа соберут заявки инвесторов на биржевые облигации с переменным купоном объемом не менее 15 миллиардов рублей, сообщил РИА Новости источник в финансовых кругах. Купонный доход будет определяться по формуле RUONIA плюс спред, ориентир которого - не более 190 базисных пунктов. Компания предложит инвесторам десятилетние биржевые облигации серии 001Р-54R с ежемесячной выплатой купонов и офертой через три года и три месяца. Техническая часть размещения предварительно назначена на 13 августа. Облигации будут доступны для приобретения только квалифицированным инвесторам.
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4.7
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7 495 645-6601
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192
40
192
40
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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192
40
192
40
рынок, россия, ржд
Рынок, РОССИЯ, РЖД
19:10 04.08.2026
 
РЖД 6 августа соберут заявки на биржевые облигации на 15 млрд руб

РЖД 6 августа соберут заявки на облигации с переменным купоном объемом 15 млрд руб

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МОСКВА, 4 авг - ПРАЙМ. РЖД 6 августа соберут заявки инвесторов на биржевые облигации с переменным купоном объемом не менее 15 миллиардов рублей, сообщил РИА Новости источник в финансовых кругах.
Купонный доход будет определяться по формуле RUONIA плюс спред, ориентир которого - не более 190 базисных пунктов.
Компания предложит инвесторам десятилетние биржевые облигации серии 001Р-54R с ежемесячной выплатой купонов и офертой через три года и три месяца. Техническая часть размещения предварительно назначена на 13 августа.
Облигации будут доступны для приобретения только квалифицированным инвесторам.
 
РынокРОССИЯРЖД
 
 
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