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В Иркутской области ищут пропавший самолет "Гоставиа"

В Иркутской области ищут пропавший самолет "Гоставиа" - 04.08.2026, ПРАЙМ

В Иркутской области ищут пропавший самолет "Гоставиа"

Росавиация ведет поиски в Иркутской области самолета Cessna-182 авиакомпании "Гоставиа", пропавшего накануне, сообщило ведомство. | 04.08.2026, ПРАЙМ

2026-08-04T15:49+0300

2026-08-04T15:49+0300

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бизнес

иркутская область

росавиация

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МОСКВА, 4 авг - ПРАЙМ.Росавиация ведет поиски в Иркутской области самолета Cessna-182 авиакомпании "Гоставиа", пропавшего накануне, сообщило ведомство.Самолет "Cessna 182", занимавшийся мониторингом лесопожарной обстановки в Бодайбинском районе, в понедельник не вышел на связь в назначенное время и не вернулся к месту вылета."В Иркутской области Росавиация ведет поиски самолета Cessna-182 (регистрационный номер RA-67539) авиакомпании "Гоставиа". Накануне днем воздушное судно вылетело на патрулирование леса в Бодайбинском районе. На борту находились два человека - командир воздушного судна и летчик-наблюдатель", - говорится в сообщении.Самолет должен был вернуться в поселок Мама 3 августа в 20.50 местного времени. На контрольную связь экипаж не вышел.Поисково-спасательной операцией руководит и.о. начальника Восточно-Сибирского МТУ Росавиации Дмитрий Буданов. Из Бодайбо на поиски вылетело еще одно воздушное судно эксплуатанта – самолет Cessna. Из Братска в Киренск перебазировался вертолет Ми-8 авиакомпании "ЮТэйр - Вертолетные услуги" со спасателями Братской региональной поисково-спасательной базы (РПСБ)."В готовности также находится самолет Ан-26 авиакомпании "Алроса" со спасателями Мирнинской РПСБ в аэропорту Мирный. Они приступят к поискам после улучшения погодных условий. Сейчас в регионе сложная метеобстановка", - сообщает Росавиация.

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бизнес, иркутская область, росавиация