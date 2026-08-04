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В Иркутской области ищут пропавший самолет "Гоставиа"
В Иркутской области ищут пропавший самолет "Гоставиа" - 04.08.2026, ПРАЙМ
В Иркутской области ищут пропавший самолет "Гоставиа"
Росавиация ведет поиски в Иркутской области самолета Cessna-182 авиакомпании "Гоставиа", пропавшего накануне, сообщило ведомство. | 04.08.2026, ПРАЙМ
2026-08-04T15:49+0300
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2026-08-04T16:16+0300
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росавиация
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МОСКВА, 4 авг - ПРАЙМ.Росавиация ведет поиски в Иркутской области самолета Cessna-182 авиакомпании "Гоставиа", пропавшего накануне, сообщило ведомство.Самолет "Cessna 182", занимавшийся мониторингом лесопожарной обстановки в Бодайбинском районе, в понедельник не вышел на связь в назначенное время и не вернулся к месту вылета."В Иркутской области Росавиация ведет поиски самолета Cessna-182 (регистрационный номер RA-67539) авиакомпании "Гоставиа". Накануне днем воздушное судно вылетело на патрулирование леса в Бодайбинском районе. На борту находились два человека - командир воздушного судна и летчик-наблюдатель", - говорится в сообщении.Самолет должен был вернуться в поселок Мама 3 августа в 20.50 местного времени. На контрольную связь экипаж не вышел.Поисково-спасательной операцией руководит и.о. начальника Восточно-Сибирского МТУ Росавиации Дмитрий Буданов. Из Бодайбо на поиски вылетело еще одно воздушное судно эксплуатанта – самолет Cessna. Из Братска в Киренск перебазировался вертолет Ми-8 авиакомпании "ЮТэйр - Вертолетные услуги" со спасателями Братской региональной поисково-спасательной базы (РПСБ)."В готовности также находится самолет Ан-26 авиакомпании "Алроса" со спасателями Мирнинской РПСБ в аэропорту Мирный. Они приступят к поискам после улучшения погодных условий. Сейчас в регионе сложная метеобстановка", - сообщает Росавиация.
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бизнес, иркутская область, росавиация
Бизнес, Иркутская область, Росавиация
В Иркутской области ищут пропавший самолет "Гоставиа"
Росавиация ведет поиски пропавшего в Иркутской области самолета Cessna-182
МОСКВА, 4 авг - ПРАЙМ.Росавиация ведет поиски в Иркутской области самолета Cessna-182 авиакомпании "Гоставиа", пропавшего накануне, сообщило ведомство.
Самолет "Cessna 182", занимавшийся мониторингом лесопожарной обстановки в Бодайбинском районе, в понедельник не вышел на связь в назначенное время и не вернулся к месту вылета.
"В Иркутской области Росавиация
ведет поиски самолета Cessna-182 (регистрационный номер RA-67539) авиакомпании "Гоставиа". Накануне днем воздушное судно вылетело на патрулирование леса в Бодайбинском районе. На борту находились два человека - командир воздушного судна и летчик-наблюдатель", - говорится в сообщении.
Самолет должен был вернуться в поселок Мама 3 августа в 20.50 местного времени. На контрольную связь экипаж не вышел.
Поисково-спасательной операцией руководит и.о. начальника Восточно-Сибирского МТУ Росавиации Дмитрий Буданов. Из Бодайбо на поиски вылетело еще одно воздушное судно эксплуатанта – самолет Cessna. Из Братска в Киренск перебазировался вертолет Ми-8 авиакомпании "ЮТэйр - Вертолетные услуги" со спасателями Братской региональной поисково-спасательной базы (РПСБ).
"В готовности также находится самолет Ан-26 авиакомпании "Алроса
" со спасателями Мирнинской РПСБ в аэропорту Мирный. Они приступят к поискам после улучшения погодных условий. Сейчас в регионе сложная метеобстановка", - сообщает Росавиация.
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