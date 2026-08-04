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Более пяти тысяч россиян воспользовались сервисом "Посещение заповедников"

Более пяти тысяч россиян воспользовались сервисом "Посещение заповедников" - 04.08.2026, ПРАЙМ

Более пяти тысяч россиян воспользовались сервисом "Посещение заповедников"

Туристическим сервисом "Посещение особо охраняемых природных территорий" на "Госуслугах" воспользовалось более 5 тысяч россиян с начала июня, с его помощью... | 04.08.2026, ПРАЙМ

2026-08-04T13:11+0300

2026-08-04T13:11+0300

2026-08-04T13:11+0300

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ГОРНО-АЛТАЙСК, 4 авг - ПРАЙМ. Туристическим сервисом "Посещение особо охраняемых природных территорий" на "Госуслугах" воспользовалось более 5 тысяч россиян с начала июня, с его помощью можно спланировать поездку в заповедник, сообщили журналистам в аппарате вице-премьера РФ Дмитрия Григоренко. "Жизненная ситуация "Посещение особо охраняемых природных территорий" на портале госуслуг. Появилась в июне 2026 года, ею воспользовались свыше 5 тысяч россиян", - рассказали там. "Жизненная ситуация объединяет цифровые сервисы, сопровождающие туриста на ключевых этапах поездки на заповедные территории - от выбора места посещения и указания планируемого вида транспорта до получения необходимых разрешений и оплаты", - пояснили в аппарате. Так, сервис позволяет оформить электронное разрешение на посещение заповедников, национальных парков и заказников без необходимости обращаться к сайтам отдельных территорий. К нему подключено 50 особо охраняемых природных территорий в 37 регионах России. Ранее во вторник премьер-министр РФ Михаил Мишустин провел в Горно-Алтайске совещание о развитии туризма и индустрии гостеприимства в России. В том числе он указал на рост популярности и доступности экологического туризма в России.

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туризм, бизнес, россия, рф, дмитрий григоренко, михаил мишустин