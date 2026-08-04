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Нафтогазу Украины не достает 400 миллионов евро

Нафтогазу Украины не достает 400 миллионов евро - 04.08.2026, ПРАЙМ

Нафтогазу Украины не достает 400 миллионов евро

Компания "Нафтогаз Украины" нуждается в дополнительном финансировании импорта газа к зиме в размере 400 миллионов евро, заявил министр энергетики Украины Денис... | 04.08.2026, ПРАЙМ

2026-08-04T12:12+0300

2026-08-04T12:12+0300

2026-08-04T12:12+0300

газ

украина

литва

германия

денис шмыгаль

нафтогаз украины

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МОСКВА, 4 авг - ПРАЙМ. Компания "Нафтогаз Украины" нуждается в дополнительном финансировании импорта газа к зиме в размере 400 миллионов евро, заявил министр энергетики Украины Денис Шмыгаль. "Газ к зиме. По разным сценариям дополнительная потребность "Нафтогаза" в финансировании импорта газа составляет 400 млн евро. Сейчас ищем партнеров, которые могут профинансировать эти потребности", - написал Шмыгаль в своем Telegram-канале. По его словам, также Украине нужно более 507 миллионов евро для поддержки энергетики страны. "Формируем аварийный резерв на зиму… Задача - создать трехкратный запас всего критического оборудования. Отдельный приоритет - поиск оборудования, которое выводится из эксплуатации за рубежом, но еще может работать на Украине. Уже получили более 3,3 тысячи тонн такого оборудования из ТЭЦ Литвы и Германии, ожидаем поставки и из Латвии", - добавил Шмыгаль. Шмыгаль 25 июня заявил, что западные партнеры пообещали выделить Украине не менее 375 миллионов евро на восстановление энергетической инфраструктуры. При этом он отметил, что общий объем необеспеченных потребностей в сфере энергетики составляет более 650 миллионов евро. Минувшей зимой в большинстве регионов Украины были проблемы с электро- и теплоснабжением из-за повреждений объектов энергетической инфраструктуры, вводились графики отключений света.

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газ, украина, литва, германия, денис шмыгаль, нафтогаз украины