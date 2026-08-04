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На нацгвардию Вашингтона требуется потратить ещё 1,4 миллиарда долларов
На нацгвардию Вашингтона требуется потратить ещё 1,4 миллиарда долларов - 04.08.2026, ПРАЙМ
На нацгвардию Вашингтона требуется потратить ещё 1,4 миллиарда долларов
Содержание подразделений Национальной гвардии в Вашингтоне до окончания президентского срока Дональда Трампа потребует еще 1,4 миллиарда долларов, сообщает... | 04.08.2026, ПРАЙМ
2026-08-04T14:52+0300
2026-08-04T14:52+0300
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ВАШИНГТОН, 4 авг - ПРАЙМ. Содержание подразделений Национальной гвардии в Вашингтоне до окончания президентского срока Дональда Трампа потребует еще 1,4 миллиарда долларов, сообщает газета Washington Post со ссылкой на представленные конгрессу данные. Согласно данным издания, расчет охватывает период с октября 2026 года по январь 2029 года и предполагает присутствие в городе около 2,5 тысяч военнослужащих. Нацгвардия ранее заявила, что они останутся в столице до конца президентского срока Трампа либо до распоряжения завершить миссию. По состоянию на конец 2025 года содержание бойцов Нацгвардии в американской столице уже обошлось налогоплательщикам в 223 миллиона долларов. Каждый дополнительный месяц присутствия нацгвардии в Вашингтоне стоит около 55 миллионов долларов, отмечается в публикации. Военнослужащих направили в Вашингтон в августе 2025 года после нападения на бывшего сотрудника департамента государственной эффективности (DOGE).
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мировая экономика, общество , вашингтон, дональд трамп, washington post
Мировая экономика, Общество , ВАШИНГТОН, Дональд Трамп, Washington Post
На нацгвардию Вашингтона требуется потратить ещё 1,4 миллиарда долларов
Содержание Нацгвардии в Вашингтоне до конца срока Трампа потребует 1,4 миллиарда долларов