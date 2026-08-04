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На нацгвардию Вашингтона требуется потратить ещё 1,4 миллиарда долларов - 04.08.2026, ПРАЙМ
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На нацгвардию Вашингтона требуется потратить ещё 1,4 миллиарда долларов
На нацгвардию Вашингтона требуется потратить ещё 1,4 миллиарда долларов - 04.08.2026, ПРАЙМ
На нацгвардию Вашингтона требуется потратить ещё 1,4 миллиарда долларов
Содержание подразделений Национальной гвардии в Вашингтоне до окончания президентского срока Дональда Трампа потребует еще 1,4 миллиарда долларов, сообщает... | 04.08.2026, ПРАЙМ
2026-08-04T14:52+0300
2026-08-04T14:52+0300
мировая экономика
общество
вашингтон
дональд трамп
washington post
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ВАШИНГТОН, 4 авг - ПРАЙМ. Содержание подразделений Национальной гвардии в Вашингтоне до окончания президентского срока Дональда Трампа потребует еще 1,4 миллиарда долларов, сообщает газета Washington Post со ссылкой на представленные конгрессу данные. Согласно данным издания, расчет охватывает период с октября 2026 года по январь 2029 года и предполагает присутствие в городе около 2,5 тысяч военнослужащих. Нацгвардия ранее заявила, что они останутся в столице до конца президентского срока Трампа либо до распоряжения завершить миссию. По состоянию на конец 2025 года содержание бойцов Нацгвардии в американской столице уже обошлось налогоплательщикам в 223 миллиона долларов. Каждый дополнительный месяц присутствия нацгвардии в Вашингтоне стоит около 55 миллионов долларов, отмечается в публикации. Военнослужащих направили в Вашингтон в августе 2025 года после нападения на бывшего сотрудника департамента государственной эффективности (DOGE).
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мировая экономика, общество , вашингтон, дональд трамп, washington post
Мировая экономика, Общество , ВАШИНГТОН, Дональд Трамп, Washington Post
14:52 04.08.2026
 
На нацгвардию Вашингтона требуется потратить ещё 1,4 миллиарда долларов

Содержание Нацгвардии в Вашингтоне до конца срока Трампа потребует 1,4 миллиарда долларов

© РИА Новости . Алексей Богдановский | Перейти в медиабанкСотрудники Национальной гвардии на улице в Вашингтоне перед началом инаугурации избранного президента США Джо Байдена
Сотрудники Национальной гвардии на улице в Вашингтоне перед началом инаугурации избранного президента США Джо Байдена - ПРАЙМ, 1920, 04.08.2026
© РИА Новости . Алексей Богдановский
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ВАШИНГТОН, 4 авг - ПРАЙМ. Содержание подразделений Национальной гвардии в Вашингтоне до окончания президентского срока Дональда Трампа потребует еще 1,4 миллиарда долларов, сообщает газета Washington Post со ссылкой на представленные конгрессу данные.
Согласно данным издания, расчет охватывает период с октября 2026 года по январь 2029 года и предполагает присутствие в городе около 2,5 тысяч военнослужащих. Нацгвардия ранее заявила, что они останутся в столице до конца президентского срока Трампа либо до распоряжения завершить миссию.
По состоянию на конец 2025 года содержание бойцов Нацгвардии в американской столице уже обошлось налогоплательщикам в 223 миллиона долларов. Каждый дополнительный месяц присутствия нацгвардии в Вашингтоне стоит около 55 миллионов долларов, отмечается в публикации.
Военнослужащих направили в Вашингтон в августе 2025 года после нападения на бывшего сотрудника департамента государственной эффективности (DOGE).
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