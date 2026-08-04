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Сотрудники "М.Видео" не пострадали от атаки на склады в подмосковном Чехове - 04.08.2026, ПРАЙМ
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Сотрудники "М.Видео" не пострадали от атаки на склады в подмосковном Чехове
Сотрудники "М.Видео" не пострадали от атаки на склады в подмосковном Чехове - 04.08.2026, ПРАЙМ
Сотрудники "М.Видео" не пострадали от атаки на склады в подмосковном Чехове
Сотрудники и товары "М.Видео" не пострадали от атаки ВСУ в подмосковном Чехове, где находится склад ритейлера, сообщили РИА Новости в компании. | 04.08.2026, ПРАЙМ
2026-08-04T11:47+0300
2026-08-04T11:52+0300
московская область
подмосковье
андрей воробьев
м.видео
всу
wildberries
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МОСКВА, 4 авг - ПРАЙМ. Сотрудники и товары "М.Видео" не пострадали от атаки ВСУ в подмосковном Чехове, где находится склад ритейлера, сообщили РИА Новости в компании. Во вторник утром губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщал об атаке БПЛА на регион, в результате которой погибли пять человек. По его словам, в промзоне Новоселок в Чехове пострадали десять человек. Там расположены склады Wildberries и "М.Видео". "Сотрудники компании "М.Видео" находятся в безопасности, пострадавших нет. Все товары компании "М.Видео", находящиеся на партнерских складах, не пострадали и находятся в сохранности", - говорится в сообщении "М.Видео". В компании добавили, что в районе одного из складов в Подмосковье сейчас действуют усиленные меры безопасности. "Мы сообщим всем партнерам маркетплейса "М.Видео" о возобновлении работы склада после снятия ограничений", - заключили в компании.
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40
московская область, подмосковье, андрей воробьев, м.видео, всу, wildberries
Московская область, ПОДМОСКОВЬЕ, Андрей Воробьев, М.Видео, ВСУ, Wildberries
11:47 04.08.2026 (обновлено: 11:52 04.08.2026)
 
Сотрудники "М.Видео" не пострадали от атаки на склады в подмосковном Чехове

"М.Видео": сотрудники и товары ритейлера не пострадали от атаки БПЛА на склады в Чехове

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МОСКВА, 4 авг - ПРАЙМ. Сотрудники и товары "М.Видео" не пострадали от атаки ВСУ в подмосковном Чехове, где находится склад ритейлера, сообщили РИА Новости в компании.
Во вторник утром губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщал об атаке БПЛА на регион, в результате которой погибли пять человек. По его словам, в промзоне Новоселок в Чехове пострадали десять человек. Там расположены склады Wildberries и "М.Видео".
"Сотрудники компании "М.Видео" находятся в безопасности, пострадавших нет. Все товары компании "М.Видео", находящиеся на партнерских складах, не пострадали и находятся в сохранности", - говорится в сообщении "М.Видео".
В компании добавили, что в районе одного из складов в Подмосковье сейчас действуют усиленные меры безопасности.
"Мы сообщим всем партнерам маркетплейса "М.Видео" о возобновлении работы склада после снятия ограничений", - заключили в компании.
 
Московская областьПОДМОСКОВЬЕАндрей ВоробьевМ.ВидеоВСУWildberries
 
 
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