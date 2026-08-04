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Сотрудники "М.Видео" не пострадали от атаки на склады в подмосковном Чехове

Сотрудники "М.Видео" не пострадали от атаки на склады в подмосковном Чехове - 04.08.2026, ПРАЙМ

Сотрудники "М.Видео" не пострадали от атаки на склады в подмосковном Чехове

Сотрудники и товары "М.Видео" не пострадали от атаки ВСУ в подмосковном Чехове, где находится склад ритейлера, сообщили РИА Новости в компании. | 04.08.2026, ПРАЙМ

2026-08-04T11:47+0300

2026-08-04T11:47+0300

2026-08-04T11:52+0300

московская область

подмосковье

андрей воробьев

м.видео

всу

wildberries

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МОСКВА, 4 авг - ПРАЙМ. Сотрудники и товары "М.Видео" не пострадали от атаки ВСУ в подмосковном Чехове, где находится склад ритейлера, сообщили РИА Новости в компании. Во вторник утром губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщал об атаке БПЛА на регион, в результате которой погибли пять человек. По его словам, в промзоне Новоселок в Чехове пострадали десять человек. Там расположены склады Wildberries и "М.Видео". "Сотрудники компании "М.Видео" находятся в безопасности, пострадавших нет. Все товары компании "М.Видео", находящиеся на партнерских складах, не пострадали и находятся в сохранности", - говорится в сообщении "М.Видео". В компании добавили, что в районе одного из складов в Подмосковье сейчас действуют усиленные меры безопасности. "Мы сообщим всем партнерам маркетплейса "М.Видео" о возобновлении работы склада после снятия ограничений", - заключили в компании.

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

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московская область, подмосковье, андрей воробьев, м.видео, всу, wildberries