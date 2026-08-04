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Акции Palantir Technologies подорожали на 16%

Акции Palantir Technologies подорожали на 16% - 04.08.2026, ПРАЙМ

Акции Palantir Technologies подорожали на 16%

Акции американской технологической компании Palantir Technologies растут в цене на предторгах в США на 16% после публикации квартального отчета, следует из... | 04.08.2026, ПРАЙМ

2026-08-04T14:20+0300

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МОСКВА, 4 авг - ПРАЙМ. Акции американской технологической компании Palantir Technologies растут в цене на предторгах в США на 16% после публикации квартального отчета, следует из данных торгов. По состоянию на 14.02 мск до открытия торгов вторника акции дорожают на 15,96%, до 145,7 доллара. В понедельник акции подорожали на 2,1%, до 125,65 доллара. В опубликованном ранее отчете за прошлый квартал компания повысила прогноз выручки на текущий год до 8,15-8,158 миллиарда долларов с ожидавшихся ранее 7,65-7,662 миллиарда. В то же время приходящаяся на акционеров квартальная чистая прибыль выросла в 3,3 раза в годовом выражении, до 1,062 миллиарда долларов, разводненная прибыль на акцию - до 0,41 доллара с 0,13 доллара годом ранее. Скорректированная прибыль на акцию также составила 0,41 доллара при прогнозе в 0,34 доллара. Выручка увеличилась в 1,9 раза, до 1,935 миллиарда долларов при прогнозе в 1,81 миллиарда. Выручка отдельно в США поднялась в 2,1 раза, до 1,573 миллиарда долларов, в том числе доход от госконтрактов вырос в 1,9 раза, до 809 миллионов долларов, от коммерческих клиентов - в 2,5 раза, до 764 миллионов. В первом полугодии приходящаяся на акционеров чистая прибыль выросла в 3,6 раза в годовом выражении, до 1,932 миллиарда долларов, разводненная прибыль на акцию - до 0,75 доллара с 0,21 доллара год назад, выручка - в 1,9 раза, до 3,568 миллиарда долларов. Palantir Technologies - американский разработчик программного обеспечения для глубокого анализа больших объемов данных, работает как с госструктурами, так и в коммерческом секторе.

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