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США и Парагвай подписали меморандум о сотрудничестве в атомной энергетике

США и Парагвай подписали меморандум о сотрудничестве в атомной энергетике - 04.08.2026, ПРАЙМ

США и Парагвай подписали меморандум о сотрудничестве в атомной энергетике

Госсекретарь США Марко Рубио и вице-президент Парагвая Педро Альяна подписали в Вашингтоне меморандум о взаимопонимании по стратегическому сотрудничеству в... | 04.08.2026, ПРАЙМ

2026-08-04T18:42+0300

2026-08-04T18:42+0300

2026-08-04T18:42+0300

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ВАШИНГТОН, 4 авг - ПРАЙМ. Госсекретарь США Марко Рубио и вице-президент Парагвая Педро Альяна подписали в Вашингтоне меморандум о взаимопонимании по стратегическому сотрудничеству в области гражданской атомной энергетики, следует из трансляции мероприятия. "У Соединенных Штатов и Парагвая всегда были прочные связи. Эти связи только укрепились, и подобные соглашения, а также другие, которые, я надеюсь, будут заключены в будущем, начнут давать реальный, ощутимый результат, институционализируя глубокие связи между нашими странами", - сказал Рубио во время в церемонии подписания в госдепартаменте США. Он также отметил, что эта церемония стала еще одним шагом на пути дальнейшего развития отношений между двумя странами.

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