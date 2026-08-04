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США и Парагвай подписали меморандум о сотрудничестве в атомной энергетике - 04.08.2026, ПРАЙМ
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США и Парагвай подписали меморандум о сотрудничестве в атомной энергетике
США и Парагвай подписали меморандум о сотрудничестве в атомной энергетике - 04.08.2026, ПРАЙМ
США и Парагвай подписали меморандум о сотрудничестве в атомной энергетике
Госсекретарь США Марко Рубио и вице-президент Парагвая Педро Альяна подписали в Вашингтоне меморандум о взаимопонимании по стратегическому сотрудничеству в... | 04.08.2026, ПРАЙМ
2026-08-04T18:42+0300
2026-08-04T18:42+0300
энергетика
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сша
парагвай
вашингтон
марко рубио
марк рубио
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ВАШИНГТОН, 4 авг - ПРАЙМ. Госсекретарь США Марко Рубио и вице-президент Парагвая Педро Альяна подписали в Вашингтоне меморандум о взаимопонимании по стратегическому сотрудничеству в области гражданской атомной энергетики, следует из трансляции мероприятия. "У Соединенных Штатов и Парагвая всегда были прочные связи. Эти связи только укрепились, и подобные соглашения, а также другие, которые, я надеюсь, будут заключены в будущем, начнут давать реальный, ощутимый результат, институционализируя глубокие связи между нашими странами", - сказал Рубио во время в церемонии подписания в госдепартаменте США. Он также отметил, что эта церемония стала еще одним шагом на пути дальнейшего развития отношений между двумя странами.
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мировая экономика, сша, парагвай, вашингтон, марко рубио, марк рубио
Энергетика, Экономика, Мировая экономика, США, ПАРАГВАЙ, ВАШИНГТОН, Марко Рубио, Марк Рубио
18:42 04.08.2026
 
США и Парагвай подписали меморандум о сотрудничестве в атомной энергетике

Рубио и вице-президент Парагвая Альяна подписали меморандум по атомной энергетике

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ВАШИНГТОН, 4 авг - ПРАЙМ. Госсекретарь США Марко Рубио и вице-президент Парагвая Педро Альяна подписали в Вашингтоне меморандум о взаимопонимании по стратегическому сотрудничеству в области гражданской атомной энергетики, следует из трансляции мероприятия.
"У Соединенных Штатов и Парагвая всегда были прочные связи. Эти связи только укрепились, и подобные соглашения, а также другие, которые, я надеюсь, будут заключены в будущем, начнут давать реальный, ощутимый результат, институционализируя глубокие связи между нашими странами", - сказал Рубио во время в церемонии подписания в госдепартаменте США.
Он также отметил, что эта церемония стала еще одним шагом на пути дальнейшего развития отношений между двумя странами.
 
ЭнергетикаЭкономикаМировая экономикаСШАПАРАГВАЙВАШИНГТОНМарко РубиоМарк Рубио
 
 
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