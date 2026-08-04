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В США снизились поставки российских удобрений - 04.08.2026, ПРАЙМ
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В США снизились поставки российских удобрений
В США снизились поставки российских удобрений - 04.08.2026, ПРАЙМ
В США снизились поставки российских удобрений
Меньше российских удобрений стало приезжать в США: в июне объемы поставок сократились на две трети - до минимума за полтора года, свидетельствуют данные... | 04.08.2026, ПРАЙМ
2026-08-04T18:54+0300
2026-08-04T18:54+0300
экономика
россия
сша
рф
канада
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МОСКВА, 4 авг - ПРАЙМ. Меньше российских удобрений стало приезжать в США: в июне объемы поставок сократились на две трети - до минимума за полтора года, свидетельствуют данные американской таможни, которые проанализировало РИА Новости. Так, за июнь 2026 года США импортировали удобрений из России на 58,1 миллиона долларов, что стало минимумом с ноября 2024 года. В месячном выражении стоимость поставок снизилась на 63%, а в годовом - на 52%. Больше всего американцев интересовали азотные удобрения - их они импортировали на 40,5 миллиона долларов. Также поставлялись калийные (11,6 миллиона), фосфорные (5,2 миллиона) и смешанные удобрения (794 тысячи). Тем не менее по итогам первого полугодия закупки Штатами российских подкормок показали рост на 18% - до 1,09 миллиарда долларов с 927,5 миллиона годом ранее. По итогам июня РФ осталась второй по поставкам удобрений в Штаты. Первое место сохранила за собой Канада с 240,9 миллиона долларов. Также в пятерку вошли Саудовская Аравия, возобновившая поставки после двухмесячной паузы (43,6 миллиона долларов), Тунис с первой поставкой за 10 месяцев и первой крупной поставкой с августа 2024 года (25,8 миллиона) и Ливан с первой поставкой за восемь месяцев (23,2 миллиона). Всего в июне США импортировали удобрений на 501,8 миллиона долларов, а за первое полугодие - на 5,38 миллиарда.
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Экономика, РОССИЯ, США, РФ, КАНАДА
18:54 04.08.2026
 
В США снизились поставки российских удобрений

Таможня США: объемы поставок российских удобрений сократились до минимума за полтора года

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МОСКВА, 4 авг - ПРАЙМ. Меньше российских удобрений стало приезжать в США: в июне объемы поставок сократились на две трети - до минимума за полтора года, свидетельствуют данные американской таможни, которые проанализировало РИА Новости.
Так, за июнь 2026 года США импортировали удобрений из России на 58,1 миллиона долларов, что стало минимумом с ноября 2024 года. В месячном выражении стоимость поставок снизилась на 63%, а в годовом - на 52%.
Больше всего американцев интересовали азотные удобрения - их они импортировали на 40,5 миллиона долларов. Также поставлялись калийные (11,6 миллиона), фосфорные (5,2 миллиона) и смешанные удобрения (794 тысячи).
Тем не менее по итогам первого полугодия закупки Штатами российских подкормок показали рост на 18% - до 1,09 миллиарда долларов с 927,5 миллиона годом ранее.
По итогам июня РФ осталась второй по поставкам удобрений в Штаты. Первое место сохранила за собой Канада с 240,9 миллиона долларов. Также в пятерку вошли Саудовская Аравия, возобновившая поставки после двухмесячной паузы (43,6 миллиона долларов), Тунис с первой поставкой за 10 месяцев и первой крупной поставкой с августа 2024 года (25,8 миллиона) и Ливан с первой поставкой за восемь месяцев (23,2 миллиона).
Всего в июне США импортировали удобрений на 501,8 миллиона долларов, а за первое полугодие - на 5,38 миллиарда.
 
ЭкономикаРОССИЯСШАРФКАНАДА
 
 
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