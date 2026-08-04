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В сенате США запросили порядок рассмотрения законопроекта о санкциях
В сенате США запросили порядок рассмотрения законопроекта о санкциях - 04.08.2026, ПРАЙМ
В сенате США запросили порядок рассмотрения законопроекта о санкциях
Руководство республиканцев и демократов в сенате США разослало коллегам запросы о порядке рассмотрения законопроекта о новых санкциях против России, включая... | 04.08.2026, ПРАЙМ
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ВАШИНГТОН, 4 авг - ПРАЙМ. Руководство республиканцев и демократов в сенате США разослало коллегам запросы о порядке рассмотрения законопроекта о новых санкциях против России, включая возможное голосование по исключению из него раздела о новых пошлинах, сообщает Punchbowl.
"Они проверяют, есть ли возражения против договоренности об ограничении прений. По санкциям, судя по всему, будет голосование только по одной поправке - поправке Рэнда Пола об исключении раздела о пошлинах", - написал в соцсети X журналист Punchbowl Эндрю Дезидерио.
Как следует из копии внутренней рассылки, выложенной Дезидерио, в рамках процедуры сенаторы могут рассмотреть только три поправки, включая поправку Пола.
Ранее сенат США в ходе второго процедурного голосования большинством голосов поддержал переход к рассмотрению законопроекта.
При этом палата представителей ушла на каникулы до 31 августа, что дополнительно откладывает рассмотрение документа.
Законодательная инициатива, которая была разработана при участии ныне покойного сенатора Линдси Грэма (внесен в РФ в перечень террористов и экстремистов), предусматривает 100% пошлины против пяти крупнейших покупателей российских энергоносителей и 500% на весь импорт из России в США.
Документ также предусматривает исключения для стран, на долю которых приходится менее 15% годового экспорта газа из РФ, если они сокращают закупки, однако сохраняет идею ввести пошлину до 500% на весь прямой импорт из России в США. Документ вводит санкции против ряда банков.
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Экономика, Мировая экономика, США, РФ, Линдси Грэм
В сенате США запросили порядок рассмотрения законопроекта о санкциях
Punchbowl: республиканцы и демократы в сенате США проверяют порядок рассмотрения санкций
ВАШИНГТОН, 4 авг - ПРАЙМ. Руководство республиканцев и демократов в сенате США разослало коллегам запросы о порядке рассмотрения законопроекта о новых санкциях против России, включая возможное голосование по исключению из него раздела о новых пошлинах, сообщает Punchbowl.
"Они проверяют, есть ли возражения против договоренности об ограничении прений. По санкциям, судя по всему, будет голосование только по одной поправке - поправке Рэнда Пола об исключении раздела о пошлинах", - написал в соцсети X журналист Punchbowl Эндрю Дезидерио.
Как следует из копии внутренней рассылки, выложенной Дезидерио, в рамках процедуры сенаторы могут рассмотреть только три поправки, включая поправку Пола.
Ранее сенат США в ходе второго процедурного голосования большинством голосов поддержал переход к рассмотрению законопроекта.
При этом палата представителей ушла на каникулы до 31 августа, что дополнительно откладывает рассмотрение документа.
Законодательная инициатива, которая была разработана при участии ныне покойного сенатора Линдси Грэма (внесен в РФ в перечень террористов и экстремистов), предусматривает 100% пошлины против пяти крупнейших покупателей российских энергоносителей и 500% на весь импорт из России в США.
Документ также предусматривает исключения для стран, на долю которых приходится менее 15% годового экспорта газа из РФ, если они сокращают закупки, однако сохраняет идею ввести пошлину до 500% на весь прямой импорт из России в США. Документ вводит санкции против ряда банков.