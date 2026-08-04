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В сенате США запросили порядок рассмотрения законопроекта о санкциях

В сенате США запросили порядок рассмотрения законопроекта о санкциях - 04.08.2026, ПРАЙМ

В сенате США запросили порядок рассмотрения законопроекта о санкциях

Руководство республиканцев и демократов в сенате США разослало коллегам запросы о порядке рассмотрения законопроекта о новых санкциях против России, включая... | 04.08.2026, ПРАЙМ

2026-08-04T20:10+0300

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ВАШИНГТОН, 4 авг - ПРАЙМ. Руководство республиканцев и демократов в сенате США разослало коллегам запросы о порядке рассмотрения законопроекта о новых санкциях против России, включая возможное голосование по исключению из него раздела о новых пошлинах, сообщает Punchbowl. "Они проверяют, есть ли возражения против договоренности об ограничении прений. По санкциям, судя по всему, будет голосование только по одной поправке - поправке Рэнда Пола об исключении раздела о пошлинах", - написал в соцсети X журналист Punchbowl Эндрю Дезидерио. Как следует из копии внутренней рассылки, выложенной Дезидерио, в рамках процедуры сенаторы могут рассмотреть только три поправки, включая поправку Пола. Ранее сенат США в ходе второго процедурного голосования большинством голосов поддержал переход к рассмотрению законопроекта. При этом палата представителей ушла на каникулы до 31 августа, что дополнительно откладывает рассмотрение документа. Законодательная инициатива, которая была разработана при участии ныне покойного сенатора Линдси Грэма (внесен в РФ в перечень террористов и экстремистов), предусматривает 100% пошлины против пяти крупнейших покупателей российских энергоносителей и 500% на весь импорт из России в США. Документ также предусматривает исключения для стран, на долю которых приходится менее 15% годового экспорта газа из РФ, если они сокращают закупки, однако сохраняет идею ввести пошлину до 500% на весь прямой импорт из России в США. Документ вводит санкции против ряда банков.

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