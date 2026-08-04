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В сенате США заблокировали ускоренное принятие законопроекта о санкциях

В сенате США заблокировали ускоренное принятие законопроекта о санкциях - 04.08.2026, ПРАЙМ

В сенате США заблокировали ускоренное принятие законопроекта о санкциях

Американский сенатор-демократ Рафаэль Уорнок заблокировал ускоренное принятие законопроекта о санкциях против РФ в верхней палате конгресса США, передает... | 04.08.2026, ПРАЙМ

2026-08-04T21:38+0300

2026-08-04T21:38+0300

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ВАШИНГТОН, 4 авг - ПРАЙМ. Американский сенатор-демократ Рафаэль Уорнок заблокировал ускоренное принятие законопроекта о санкциях против РФ в верхней палате конгресса США, передает издание Punchbowl. "Сенатор Уорнок заблокировал договоренность об ограничении прений по законопроекту о санкциях против России", - написала в соцсети X корреспондент Punchbowl Лора Вайс. Ранее Punchbowl сообщал, что руководство республиканцев и демократов в сенате США разослало коллегам запросы о порядке рассмотрения законопроекта о новых санкциях против России, включая возможное голосование по исключению из него раздела о новых пошлинах. В случае отсутствия возражений сенат мог бы ускоренно перейти к рассмотрению документа, ограничив дебаты двумя часами и допустив только три поправки. Ранее сенат США в ходе второго процедурного голосования большинством голосов поддержал переход к рассмотрению законопроекта. При этом палата представителей ушла на каникулы до 31 августа, что дополнительно откладывает рассмотрение документа. Законодательная инициатива, которая была разработана при участии ныне покойного сенатора Линдси Грэма (внесен в РФ в перечень террористов и экстремистов), предусматривает 100% пошлины против пяти крупнейших покупателей российских энергоносителей и 500% на весь импорт из России в США. Документ также предусматривает исключения для стран, на долю которых приходится менее 15% годового экспорта газа из РФ, если они сокращают закупки, однако сохраняет идею ввести пошлину до 500% на весь прямой импорт из России в США. Документ вводит санкции против ряда банков.

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