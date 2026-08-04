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Стоимость жилья выросла в 80% агломераций США во втором квартале - 04.08.2026, ПРАЙМ
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Стоимость жилья выросла в 80% агломераций США во втором квартале
Стоимость жилья выросла в 80% агломераций США во втором квартале - 04.08.2026, ПРАЙМ
Стоимость жилья выросла в 80% агломераций США во втором квартале
Стоимость жилья выросла в 80% агломераций США во втором квартале против 71% по итогам предыдущего квартала, говорится в докладе Национальной ассоциации... | 04.08.2026, ПРАЙМ
2026-08-04T19:06+0300
2026-08-04T19:06+0300
экономика
мировая экономика
недвижимость
сша
техас
калифорния
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МОСКВА, 4 авг - ПРАЙМ. Стоимость жилья выросла в 80% агломераций США во втором квартале против 71% по итогам предыдущего квартала, говорится в докладе Национальной ассоциации риелторов (NAR). Наибольший рост показателя в отчетном периоде наблюдался в агломерации Бомонт-Порт-Артур в штате Техас - медианная цена на жилье здесь выросла на 11%. Наибольшее значение во втором квартале было зафиксировано в агломерации Сан-Хосе-Саннивэйл-Санта-Клара в штате Калифорния, медианная цена жилья составила 2,05 миллиона долларов. Медианная стоимость жилья для одной семьи по стране во втором квартале выросла на 1,5% в годовом выражении - до 434 900 долларов. Наибольший прирост стоимости наблюдался на северо-востоке США - там цены на жилье поднялись на 3%, при этом на западе страны показатель снизился на 1%. Ассоциация отмечает, что эти данные свидетельствуют об увеличении собственного капитала домовладельцев, а также сохраняющихся проблемах с доступностью жилья для покупателей.
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мировая экономика, недвижимость, сша, техас, калифорния
Экономика, Мировая экономика, Недвижимость, США, ТЕХАС, Калифорния
19:06 04.08.2026
 
Стоимость жилья выросла в 80% агломераций США во втором квартале

NAR: стоимость жилья выросла в 80% агломераций США во II квартале против 71% в предыдущем

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МОСКВА, 4 авг - ПРАЙМ. Стоимость жилья выросла в 80% агломераций США во втором квартале против 71% по итогам предыдущего квартала, говорится в докладе Национальной ассоциации риелторов (NAR).
Наибольший рост показателя в отчетном периоде наблюдался в агломерации Бомонт-Порт-Артур в штате Техас - медианная цена на жилье здесь выросла на 11%. Наибольшее значение во втором квартале было зафиксировано в агломерации Сан-Хосе-Саннивэйл-Санта-Клара в штате Калифорния, медианная цена жилья составила 2,05 миллиона долларов.
Медианная стоимость жилья для одной семьи по стране во втором квартале выросла на 1,5% в годовом выражении - до 434 900 долларов. Наибольший прирост стоимости наблюдался на северо-востоке США - там цены на жилье поднялись на 3%, при этом на западе страны показатель снизился на 1%.
Ассоциация отмечает, что эти данные свидетельствуют об увеличении собственного капитала домовладельцев, а также сохраняющихся проблемах с доступностью жилья для покупателей.
 
ЭкономикаМировая экономикаНедвижимостьСШАТЕХАСКалифорния
 
 
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