https://1prime.ru/20260804/stoimost-872025020.html

Стоимость жилья выросла в 80% агломераций США во втором квартале

Стоимость жилья выросла в 80% агломераций США во втором квартале - 04.08.2026, ПРАЙМ

Стоимость жилья выросла в 80% агломераций США во втором квартале

Стоимость жилья выросла в 80% агломераций США во втором квартале против 71% по итогам предыдущего квартала, говорится в докладе Национальной ассоциации... | 04.08.2026, ПРАЙМ

2026-08-04T19:06+0300

2026-08-04T19:06+0300

2026-08-04T19:06+0300

экономика

мировая экономика

недвижимость

сша

техас

калифорния

https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/872025020.jpg?1785859619

МОСКВА, 4 авг - ПРАЙМ. Стоимость жилья выросла в 80% агломераций США во втором квартале против 71% по итогам предыдущего квартала, говорится в докладе Национальной ассоциации риелторов (NAR). Наибольший рост показателя в отчетном периоде наблюдался в агломерации Бомонт-Порт-Артур в штате Техас - медианная цена на жилье здесь выросла на 11%. Наибольшее значение во втором квартале было зафиксировано в агломерации Сан-Хосе-Саннивэйл-Санта-Клара в штате Калифорния, медианная цена жилья составила 2,05 миллиона долларов. Медианная стоимость жилья для одной семьи по стране во втором квартале выросла на 1,5% в годовом выражении - до 434 900 долларов. Наибольший прирост стоимости наблюдался на северо-востоке США - там цены на жилье поднялись на 3%, при этом на западе страны показатель снизился на 1%. Ассоциация отмечает, что эти данные свидетельствуют об увеличении собственного капитала домовладельцев, а также сохраняющихся проблемах с доступностью жилья для покупателей.

сша

техас

калифорния

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

мировая экономика, недвижимость, сша, техас, калифорния