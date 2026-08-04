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Банки "Зенит" и "Кредит Свисс" уладили спор о 13,6 миллиона долларов миром
Банки "Зенит" и "Кредит Свисс" уладили спор о 13,6 миллиона долларов миром - 04.08.2026, ПРАЙМ
Банки "Зенит" и "Кредит Свисс" уладили спор о 13,6 миллиона долларов миром
Арбитражный суд Москвы утвердил мировое соглашение в деле по иску подконтрольного "Татнефти" банка "Зенит", требовавшего взыскать более 13,6 миллиона долларов... | 04.08.2026, ПРАЙМ
2026-08-04T10:25+0300
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МОСКВА, 4 авг – ПРАЙМ. Арбитражный суд Москвы утвердил мировое соглашение в деле по иску подконтрольного "Татнефти" банка "Зенит", требовавшего взыскать более 13,6 миллиона долларов (около 1,1 миллиарда рублей по текущему курсу) с АО "Банк Кредит Свисс (Москва)", российской "дочки" швейцарского банка Credit Suisse (в настоящее время – UBS AG), говорится в материалах, с которыми ознакомилось РИА Новости. Иск был подан еще в мае 2024 года. В нем истец требовал привлечь "дочку" Credit Suisse к солидарной ответственности по обязательствам швейцарского банка, вытекающим из синдицированного кредита, к которому "Зенит" присоединился в октябре 2021 года. Кредитным агентом по нему выступил Credit Suisse. "Зенит" перечислил 20 миллионов долларов заемщику - люксембургской Intergrain S.A. После того, как США и Великобритания в феврале 2022 года ввели против "Зенита" блокирующие санкции, он перестал получать выплаты от заемщика. При этом Intergrain S.A. перечисляет банку-агенту причитающиеся "Зениту" транши, но Credit Suisse уведомил "Зенит", что из-за санкций деньги не будут выплачены. Ранее арбитражные суды трех инстанций взыскали в пользу "Зенита" более 13,6 миллиона долларов с самого Credit Suisse. Как указали стороны в мировом соглашении, они принимают во внимание "несогласие ответчика, не являющегося стороной кредитного соглашения, с возможностью привлечения его к солидарной ответственности по обязательствам UBS AG (Credit Suisse AG) в связи с аффилированностью ответчика и UBS AG (Credit Suisse AG)". Также они учитывают то, что значительная часть первоначально заявленных требований истца уже была удовлетворена UBS AG в рамках исполнительного производства по делу, где ответчиком был сам швейцарский банк. В итоге в соглашении говорится, что истец "полностью отказывается от требований к Ответчику, заявленных в рамках спора", а ответчик "признает, что заключение настоящего мирового соглашения исключает возможность предъявления требований истцу", связанных с этим спором. Суд прекратил производство по делу. UBS Group AG в 2024 году объявила о завершении слияния UBS AG и Credit Suisse AG. В сообщении говорилось, что "UBS AG унаследовал все права и обязательства Credit Suisse AG, включая все непогашенные долговые инструменты Credit Suisse AG".
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Банки, Финансы, Бизнес, США, ВЕЛИКОБРИТАНИЯ, UBS, Credit Suisse
Банки "Зенит" и "Кредит Свисс" уладили спор о 13,6 миллиона долларов миром
Суд утвердил мировое соглашение по иску банка "Зенита" к "дочке" Credit Suisse
МОСКВА, 4 авг – ПРАЙМ. Арбитражный суд Москвы утвердил мировое соглашение в деле по иску подконтрольного "Татнефти" банка "Зенит", требовавшего взыскать более 13,6 миллиона долларов (около 1,1 миллиарда рублей по текущему курсу) с АО "Банк Кредит Свисс (Москва)", российской "дочки" швейцарского банка Credit Suisse (в настоящее время – UBS AG), говорится в материалах, с которыми ознакомилось РИА Новости.
Иск был подан еще в мае 2024 года. В нем истец требовал привлечь "дочку" Credit Suisse к солидарной ответственности по обязательствам швейцарского банка, вытекающим из синдицированного кредита, к которому "Зенит" присоединился в октябре 2021 года.
Кредитным агентом по нему выступил Credit Suisse. "Зенит" перечислил 20 миллионов долларов заемщику - люксембургской Intergrain S.A. После того, как США и Великобритания в феврале 2022 года ввели против "Зенита" блокирующие санкции, он перестал получать выплаты от заемщика.
При этом Intergrain S.A. перечисляет банку-агенту причитающиеся "Зениту" транши, но Credit Suisse уведомил "Зенит", что из-за санкций деньги не будут выплачены.
Ранее арбитражные суды трех инстанций взыскали в пользу "Зенита" более 13,6 миллиона долларов с самого Credit Suisse.
Как указали стороны в мировом соглашении, они принимают во внимание "несогласие ответчика, не являющегося стороной кредитного соглашения, с возможностью привлечения его к солидарной ответственности по обязательствам UBS AG (Credit Suisse AG) в связи с аффилированностью ответчика и UBS AG (Credit Suisse AG)".
Также они учитывают то, что значительная часть первоначально заявленных требований истца уже была удовлетворена UBS AG в рамках исполнительного производства по делу, где ответчиком был сам швейцарский банк.
В итоге в соглашении говорится, что истец "полностью отказывается от требований к Ответчику, заявленных в рамках спора", а ответчик "признает, что заключение настоящего мирового соглашения исключает возможность предъявления требований истцу", связанных с этим спором.
Суд прекратил производство по делу.
UBS Group AG в 2024 году объявила о завершении слияния UBS AG и Credit Suisse AG. В сообщении говорилось, что "UBS AG унаследовал все права и обязательства Credit Suisse AG, включая все непогашенные долговые инструменты Credit Suisse AG".