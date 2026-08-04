https://1prime.ru/20260804/sud-871996927.html

Суд отказал Champion Group в аресте активов "Софтлайна"

Суд отказал Champion Group в аресте активов "Софтлайна" - 04.08.2026, ПРАЙМ

Суд отказал Champion Group в аресте активов "Софтлайна"

Арбитражный суд Москвы отказал американской Champion Group LC, просившей принять обеспечительные меры в виде ареста активов ответчика в деле по ее иску к... | 04.08.2026, ПРАЙМ

2026-08-04T11:07+0300

2026-08-04T11:07+0300

2026-08-04T11:23+0300

бизнес

россия

софтлайн

softline

noventiq

https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/871996927.jpg?1785831803

МОСКВА, 4 авг – ПРАЙМ. Арбитражный суд Москвы отказал американской Champion Group LC, просившей принять обеспечительные меры в виде ареста активов ответчика в деле по ее иску к IT-компании "Софтлайн", говорится в материалах, с которыми ознакомилось РИА Новости. Истец просил наложить арест на имущество и денежные средства, находящиеся на расчетных счетах ПАО "Софтлайн" и поступающие на них, за исключением денежных средств, необходимых для выплаты заработной платы его работникам и уплаты налогов, сборов и страховых взносов в пределах суммы иска – более 15 миллионов долларов. Как отметил суд, отказывая в обеспечении, доводы истца о наличии, по его мнению, обстоятельств, которые могут привести к затруднительности или даже невозможности исполнения судебного акта, "на данный момент носят предположительный характер". Иск был подан 1 июля. Champion Group просит взыскать с ответчика задолженность в размере более 15 миллионов долларов, а также проценты за просрочку и за пользование чужими денежными средствами. Суд назначил предварительные слушания на ноябрь. "Софтлайн", комментируя иск, ранее сообщил, что претензии связаны с приобретением разработчика программного обеспечения Bell Integrator. В сообщении компании отмечалось, что финальный платеж продавцу был отложен "в связи с действующими ограничениями на трансграничные расчеты и требованиями валютного регулирования". В то же время "Софтлайн" подтвердил намерение осуществить платеж. Как подчеркивала компания, "вопрос касается исключительно определения правового и технически исполнимого механизма проведения расчетов в текущих регуляторных условиях". В 2023 году со ссылкой на финансовый отчет компании сообщалось, что Softline приобрела группу компаний Bell Integrator примерно за 5,9 миллиарда рублей. Bell Integrator разрабатывает программное обеспечение (ПО) на заказ, тестирует качество ПО и мобильных приложений, а также оказывает услуги обслуживания и техподдержки критически важного и коммерчески чувствительного ПО. Группа компаний Softline, основанная в 1993 году, предоставляет технологические сервисы в сфере цифровой трансформации, облачных технологий и информационной безопасности. В октябре 2022 года группа разделила бизнес на российский (ПАО "Софтлайн") и международный. В международном подразделении прошел ребрендинг, теперь оно функционирует под брендом Noventiq.

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

бизнес, россия, софтлайн, softline, noventiq