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Суд прекратил производство по иску NL к бывшей жене "колбасного короля"
Суд прекратил производство по иску NL к бывшей жене "колбасного короля" - 04.08.2026, ПРАЙМ
Суд прекратил производство по иску NL к бывшей жене "колбасного короля"
Арбитражный суд Москвы прекратил производство по иску компании "НЛ Континент" (бренд - NL International), производящей биологически активные добавки и коктейли... | 04.08.2026, ПРАЙМ
2026-08-04T11:16+0300
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МОСКВА, 4 авг – ПРАЙМ. Арбитражный суд Москвы прекратил производство по иску компании "НЛ Континент" (бренд - NL International), производящей биологически активные добавки и коктейли для похудения, о защите деловой репутации к певице Татьяне Маруговой, бывшей жене убитого в 2020 году "колбасного короля" Владимира Маругова.
Как следует из материалов, изученных РИА Новости, ранее в суд поступило ходатайство об отказе от иска, поданного в феврале этого года. Причины отказа не приводятся.
Новосибирское ООО "НЛ Континент", владельцами которого являются Юлия Гольдорт и Роман Товстик (по 30%), кипрская DK Cytriad Ltd (25%) и Дарина Хохлова (15%), в апреле подало аналогичные иски к телеведущей Маше Малиновской и блогеру Виктории Боне, но впоследствии также от них отказалось.
Как удалось выяснить РИА Новости, в исковом заявлении к Боне речь шла о публикации в Instagram (принадлежит Meta, деятельность которой запрещена в России как экстремистская), в которой NL была названа пирамидой, а в иске к Малиновской – о публикации в "Дзене", где компания сравнивалась с сектой.
В 2024 году суд в Петербурге частично удовлетворил иск новосибирской компании к медицинскому блогеру Дмитрию Семирядову, обязав ответчика опровергнуть два высказывания в аудиоматериале под заголовком "Как защититься от недобросовестных продавцов БАД" в его Telegram-канале.
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Бизнес, Общество , МОСКВА, Петербург, САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, Instagram, Meta
Суд прекратил производство по иску NL к бывшей жене "колбасного короля"
Суд прекратил производство по иску NL International к певице Татьяне Маруговой
МОСКВА, 4 авг – ПРАЙМ. Арбитражный суд Москвы прекратил производство по иску компании "НЛ Континент" (бренд - NL International), производящей биологически активные добавки и коктейли для похудения, о защите деловой репутации к певице Татьяне Маруговой, бывшей жене убитого в 2020 году "колбасного короля" Владимира Маругова.
Как следует из материалов, изученных РИА Новости, ранее в суд поступило ходатайство об отказе от иска, поданного в феврале этого года. Причины отказа не приводятся.
Новосибирское ООО "НЛ Континент", владельцами которого являются Юлия Гольдорт и Роман Товстик (по 30%), кипрская DK Cytriad Ltd (25%) и Дарина Хохлова (15%), в апреле подало аналогичные иски к телеведущей Маше Малиновской и блогеру Виктории Боне, но впоследствии также от них отказалось.
Как удалось выяснить РИА Новости, в исковом заявлении к Боне речь шла о публикации в Instagram (принадлежит Meta, деятельность которой запрещена в России как экстремистская), в которой NL была названа пирамидой, а в иске к Малиновской – о публикации в "Дзене", где компания сравнивалась с сектой.
В 2024 году суд в Петербурге частично удовлетворил иск новосибирской компании к медицинскому блогеру Дмитрию Семирядову, обязав ответчика опровергнуть два высказывания в аудиоматериале под заголовком "Как защититься от недобросовестных продавцов БАД" в его Telegram-канале.