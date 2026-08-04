https://1prime.ru/20260804/sud-871997971.html

Суд прекратил производство по иску NL к бывшей жене "колбасного короля"

Суд прекратил производство по иску NL к бывшей жене "колбасного короля" - 04.08.2026, ПРАЙМ

Суд прекратил производство по иску NL к бывшей жене "колбасного короля"

Арбитражный суд Москвы прекратил производство по иску компании "НЛ Континент" (бренд - NL International), производящей биологически активные добавки и коктейли... | 04.08.2026, ПРАЙМ

2026-08-04T11:16+0300

2026-08-04T11:16+0300

2026-08-04T11:16+0300

бизнес

общество

москва

петербург

санкт-петербург

instagram

meta

https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/871997971.jpg?1785831419

МОСКВА, 4 авг – ПРАЙМ. Арбитражный суд Москвы прекратил производство по иску компании "НЛ Континент" (бренд - NL International), производящей биологически активные добавки и коктейли для похудения, о защите деловой репутации к певице Татьяне Маруговой, бывшей жене убитого в 2020 году "колбасного короля" Владимира Маругова. Как следует из материалов, изученных РИА Новости, ранее в суд поступило ходатайство об отказе от иска, поданного в феврале этого года. Причины отказа не приводятся. Новосибирское ООО "НЛ Континент", владельцами которого являются Юлия Гольдорт и Роман Товстик (по 30%), кипрская DK Cytriad Ltd (25%) и Дарина Хохлова (15%), в апреле подало аналогичные иски к телеведущей Маше Малиновской и блогеру Виктории Боне, но впоследствии также от них отказалось. Как удалось выяснить РИА Новости, в исковом заявлении к Боне речь шла о публикации в Instagram (принадлежит Meta, деятельность которой запрещена в России как экстремистская), в которой NL была названа пирамидой, а в иске к Малиновской – о публикации в "Дзене", где компания сравнивалась с сектой. В 2024 году суд в Петербурге частично удовлетворил иск новосибирской компании к медицинскому блогеру Дмитрию Семирядову, обязав ответчика опровергнуть два высказывания в аудиоматериале под заголовком "Как защититься от недобросовестных продавцов БАД" в его Telegram-канале.

москва

петербург

санкт-петербург

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

бизнес, общество , москва, петербург, санкт-петербург, instagram, meta