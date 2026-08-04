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Суд зарегистрировал протокол на иноагента Надеждина* - 04.08.2026, ПРАЙМ
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Суд зарегистрировал протокол на иноагента Надеждина*
Суд зарегистрировал протокол на иноагента Надеждина* - 04.08.2026, ПРАЙМ
Суд зарегистрировал протокол на иноагента Надеждина*
Никулинский суд Москвы зарегистрировал административный протокол на политика Бориса Надеждина* (признан иноагентом в РФ) за участие в деятельности нежелательной | 04.08.2026, ПРАЙМ
2026-08-04T11:56+0300
2026-08-04T11:56+0300
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МОСКВА, 4 авг - ПРАЙМ. Никулинский суд Москвы зарегистрировал административный протокол на политика Бориса Надеждина* (признан иноагентом в РФ) за участие в деятельности нежелательной организации, сообщили РИА Новости в пресс-службе Мосгорсуда. Из поступивших в суд материалов следует, что на интернет-ресурсе Медуза-Live** размещена ссылка на видеоинтервью Надеждина*, размещенное на видеохостинге YouTube, на каналах "Meduza"** и "Meduza/Podkasts"**. В 2023 году деятельность организации "Medusa Project"**, которой принадлежат данные ресурсы, была признана нежелательной не территории России. "Никулинский районный суд города Москвы 4 августа 2026 года зарегистрировал дело об административном правонарушении по статье 20.33 КоАП РФ (участие в деятельности иностранной или международной организации, в отношении которой принято решение о признании нежелательной на территории Российской Федерации ее деятельности) в отношении Надеждина Бориса Борисовича*", - говорится в сообщении. В июле политик был задержан сотрудниками полиции в подмосковном Долгопрудном. После Долгопрудненский городской суд Московской области оштрафовал Надеждина* на 1 тысячу рублей за демонстрацию экстремистской символики. В своем Telegram-канале политик сообщил, что покинул территорию Российской Федерации.* Физическое лицо, выполняющее обязанности иноагента, внесена в перечень террористов и экстремистов** Признано в РФ иноагентом и нежелательной организацией
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РОССИЯ, Бизнес, Общество , МОСКВА, РФ, Московская область, Мосгорсуд, YouTube
11:56 04.08.2026
 
Суд зарегистрировал протокол на иноагента Надеждина*

Суд зарегистрировал протокол на политика Надеждина* за участие в нежелательной организации

© РИА Новости . Сергей Бобылев | Перейти в медиабанкБорис Надеждин* в зале Долгопрудненского городского суда Московской области
Борис Надеждин* в зале Долгопрудненского городского суда Московской области - ПРАЙМ, 1920, 04.08.2026
© РИА Новости . Сергей Бобылев
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МОСКВА, 4 авг - ПРАЙМ. Никулинский суд Москвы зарегистрировал административный протокол на политика Бориса Надеждина* (признан иноагентом в РФ) за участие в деятельности нежелательной организации, сообщили РИА Новости в пресс-службе Мосгорсуда.
Из поступивших в суд материалов следует, что на интернет-ресурсе Медуза-Live** размещена ссылка на видеоинтервью Надеждина*, размещенное на видеохостинге YouTube, на каналах "Meduza"** и "Meduza/Podkasts"**. В 2023 году деятельность организации "Medusa Project"**, которой принадлежат данные ресурсы, была признана нежелательной не территории России.
"Никулинский районный суд города Москвы 4 августа 2026 года зарегистрировал дело об административном правонарушении по статье 20.33 КоАП РФ (участие в деятельности иностранной или международной организации, в отношении которой принято решение о признании нежелательной на территории Российской Федерации ее деятельности) в отношении Надеждина Бориса Борисовича*", - говорится в сообщении.
В июле политик был задержан сотрудниками полиции в подмосковном Долгопрудном. После Долгопрудненский городской суд Московской области оштрафовал Надеждина* на 1 тысячу рублей за демонстрацию экстремистской символики.
В своем Telegram-канале политик сообщил, что покинул территорию Российской Федерации.

* Физическое лицо, выполняющее обязанности иноагента, внесена в перечень террористов и экстремистов

** Признано в РФ иноагентом и нежелательной организацией
 
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