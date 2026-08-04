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Суд отказал в аресте имущества "Газпром авиа" и "Авиапартнера" - 04.08.2026, ПРАЙМ
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Суд отказал в аресте имущества "Газпром авиа" и "Авиапартнера"
Суд отказал в аресте имущества "Газпром авиа" и "Авиапартнера" - 04.08.2026, ПРАЙМ
Суд отказал в аресте имущества "Газпром авиа" и "Авиапартнера"
Арбитражный суд Москвы отказал страховой компании "Ингосстрах", просившей принять обеспечительные меры в виде ареста имущества авиапредприятия "Газпром авиа" и... | 04.08.2026, ПРАЙМ
2026-08-04T17:50+0300
2026-08-04T17:50+0300
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россия
финансы
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хмао-югра
самара
ингосстрах
втб
уралсиб
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МОСКВА, 4 авг – ПРАЙМ. Арбитражный суд Москвы отказал страховой компании "Ингосстрах", просившей принять обеспечительные меры в виде ареста имущества авиапредприятия "Газпром авиа" и подмосковного ООО "Авиапартнер", с которых она просит взыскать 691 миллион рублей, говорится в материалах, имеющихся у РИА Новости. Истец просил, в частности, арестовать деньги на счетах "Авиапартнера" в банках ВТБ, "Уралсиб", Райффайзенбанк, его движимое и недвижимое имущество, включая автомобили Mercedes-Benz V220d 4Matic и Mercedes-Benz Vito. У второго ответчика "Ингосстрах" просил арестовать счета в Газбанке, Газпромбанке и Национальном резервном банке, а также земельные участки в Санкт-Петербурге, ХМАО-Югре и Самаре и другое имущество. "Принимая во внимание предмет и основания заявленного иска, а также то обстоятельство, что убедительных, по мнению суда, доказательств необходимости принятия данных обеспечительных мер истцом не представлено, суд не находит оснований для удовлетворения поступившего заявления", - указал суд в определении об отказе в принятии обеспечительных мер. Иск "Ингосстраха" поступил в суд в апреле. Истец просит взыскать с соответчиков солидарно убытки в размере 691 миллион рублей и проценты за пользование чужими денежными средствами с даты вступления решения в законную силу по дату фактического исполнения. Более подробно основания исковых требований пока не поясняются. Предварительные слушания назначены на 5 августа. По данным "БИР-Аналитик", владельцами ООО "Авиапартнер" являются два физлица, основной вид деятельности компании – "перевозка воздушным пассажирским транспортом, не подчиняющимся расписанию".
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бизнес, россия, финансы, санкт-петербург, хмао-югра, самара, ингосстрах, втб, уралсиб
Бизнес, РОССИЯ, Финансы, САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, ХМАО-Югра, САМАРА, Ингосстрах, ВТБ, Уралсиб
17:50 04.08.2026
 
Суд отказал в аресте имущества "Газпром авиа" и "Авиапартнера"

Суд отказался арестовать имущество "Газпром авиа" и "Авиапартнера" на 691 млн руб

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МОСКВА, 4 авг – ПРАЙМ. Арбитражный суд Москвы отказал страховой компании "Ингосстрах", просившей принять обеспечительные меры в виде ареста имущества авиапредприятия "Газпром авиа" и подмосковного ООО "Авиапартнер", с которых она просит взыскать 691 миллион рублей, говорится в материалах, имеющихся у РИА Новости.
Истец просил, в частности, арестовать деньги на счетах "Авиапартнера" в банках ВТБ, "Уралсиб", Райффайзенбанк, его движимое и недвижимое имущество, включая автомобили Mercedes-Benz V220d 4Matic и Mercedes-Benz Vito.
У второго ответчика "Ингосстрах" просил арестовать счета в Газбанке, Газпромбанке и Национальном резервном банке, а также земельные участки в Санкт-Петербурге, ХМАО-Югре и Самаре и другое имущество.
"Принимая во внимание предмет и основания заявленного иска, а также то обстоятельство, что убедительных, по мнению суда, доказательств необходимости принятия данных обеспечительных мер истцом не представлено, суд не находит оснований для удовлетворения поступившего заявления", - указал суд в определении об отказе в принятии обеспечительных мер.
Иск "Ингосстраха" поступил в суд в апреле. Истец просит взыскать с соответчиков солидарно убытки в размере 691 миллион рублей и проценты за пользование чужими денежными средствами с даты вступления решения в законную силу по дату фактического исполнения. Более подробно основания исковых требований пока не поясняются. Предварительные слушания назначены на 5 августа.
По данным "БИР-Аналитик", владельцами ООО "Авиапартнер" являются два физлица, основной вид деятельности компании – "перевозка воздушным пассажирским транспортом, не подчиняющимся расписанию".
 
БизнесРОССИЯФинансыСАНКТ-ПЕТЕРБУРГХМАО-ЮграСАМАРАИнгосстрахВТБУралсиб
 
 
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