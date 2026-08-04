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Суданская армия намерена разгромить СБР до конца года

Суданская армия намерена разгромить СБР до конца года - 04.08.2026, ПРАЙМ

Суданская армия намерена разгромить СБР до конца года

Суданская армия намерена начать одновременное наступление на всех направлениях и разгромить Силы быстрого реагирования (СБР) до конца текущего года, заявил... | 04.08.2026, ПРАЙМ

2026-08-04T17:13+0300

2026-08-04T17:13+0300

2026-08-04T17:13+0300

общество

судан

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БЕЙРУТ, 4 авг — ПРАЙМ. Суданская армия намерена начать одновременное наступление на всех направлениях и разгромить Силы быстрого реагирования (СБР) до конца текущего года, заявил глава генерального штаба вооруженных сил Судана Ясир аль-Атта. "Мы применим тактику, использованную в Хартуме, и направим подразделения со всех направлений. Мы обещаем нашему народу покончить с Силами быстрого реагирования до конца года", — приводит слова аль-Атты телеканал Al Hadath Sudan. По словам главы генштаба, все направления начнут действовать одновременно, как это было во время операции по восстановлению контроля над столичным штатом Хартум. Он добавил, что армия позволяет союзным ей формированиям самостоятельно выбирать участки, на которых они будут вести боевые действия. Аль-Атта также заявил, что до конца года на территории Судана не останется ни одного бойца СБР или иностранного наемника. Вооруженный конфликт между армией Судана и Силами быстрого реагирования продолжается с апреля 2023 года. Стороны ведут борьбу за контроль над территориями страны, в том числе регионами Дарфур и Кордофан.

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общество , судан