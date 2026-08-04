https://1prime.ru/20260804/sukhogruz-872004270.html

Сухогруз попал под удар в Ормузском проливе

Сухогруз попал под удар в Ормузском проливе - 04.08.2026, ПРАЙМ

Сухогруз попал под удар в Ормузском проливе

Сухогруз в Ормузском проливе подвергся удару у берегов Омана, на борту возник пожар, экипаж покидает его, передает агентство Рейтер со ссылкой на источники в... | 04.08.2026, ПРАЙМ

2026-08-04T12:27+0300

2026-08-04T12:27+0300

2026-08-04T12:27+0300

ормузский пролив

оман

сухогруз

судоходство

https://cdnn.1prime.ru/img/07ea/03/0c/868237734_860:804:3072:2048_1920x0_80_0_0_a35519c43dcd2c7537953ade04d8ee9e.jpg

МОСКВА, 4 авг - ПРАЙМ. Сухогруз в Ормузском проливе подвергся удару у берегов Омана, на борту возник пожар, экипаж покидает его, передает агентство Рейтер со ссылкой на источники в сфере морской безопасности. "Сухогруз Minoan ⁠Pioneer под флагом Либерии попал под удар неизвестного снаряда рядом с побережьем Омана, когда шел через Ормузский пролив во вторник, экипаж покидает судно, один моряк пропал без вести", - пишет агентство.

https://1prime.ru/20260804/proliv-872000102.html

ормузский пролив

оман

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ормузский пролив, оман, сухогруз, судоходство