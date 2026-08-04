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Сухогруз попал под удар в Ормузском проливе
Сухогруз попал под удар в Ормузском проливе - 04.08.2026, ПРАЙМ
Сухогруз попал под удар в Ормузском проливе
Сухогруз в Ормузском проливе подвергся удару у берегов Омана, на борту возник пожар, экипаж покидает его, передает агентство Рейтер со ссылкой на источники в... | 04.08.2026, ПРАЙМ
2026-08-04T12:27+0300
2026-08-04T12:27+0300
2026-08-04T12:27+0300
ормузский пролив
оман
сухогруз
судоходство
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МОСКВА, 4 авг - ПРАЙМ. Сухогруз в Ормузском проливе подвергся удару у берегов Омана, на борту возник пожар, экипаж покидает его, передает агентство Рейтер со ссылкой на источники в сфере морской безопасности. "Сухогруз Minoan Pioneer под флагом Либерии попал под удар неизвестного снаряда рядом с побережьем Омана, когда шел через Ормузский пролив во вторник, экипаж покидает судно, один моряк пропал без вести", - пишет агентство.
https://1prime.ru/20260804/proliv-872000102.html
ормузский пролив
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ормузский пролив, оман, сухогруз, судоходство
Ормузский пролив, ОМАН, Сухогруз, судоходство
Сухогруз попал под удар в Ормузском проливе
Сухогруз Minoan Pioneer загорелся после удара снаряда у берегов Омана в Ормузском проливе