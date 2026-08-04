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В Татарстане сошли с рельсов четыре вагона грузового поезда
В Татарстане сошли с рельсов четыре вагона грузового поезда - 04.08.2026, ПРАЙМ
В Татарстане сошли с рельсов четыре вагона грузового поезда
Четыре вагона грузового поезда сошли с рельсов на станции Юдино в Татарстане, пострадавших нет, сообщила Горьковская железная дорога. | 04.08.2026, ПРАЙМ
2026-08-04T15:25+0300
2026-08-04T15:25+0300
2026-08-04T15:27+0300
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КАЗАНЬ, 4 авг – ПРАЙМ. Четыре вагона грузового поезда сошли с рельсов на станции Юдино в Татарстане, пострадавших нет, сообщила Горьковская железная дорога. "Сегодня, 4 августа, в 13.29 на станции Юдино Горьковской железной дороги произошел сход четырех вагонов грузового поезда. Пострадавших нет", - говорится в сообщении. По информации ГЖД, движение пассажирских поездов на станции не прерывается. Причины происшествия выясняются. К ликвидации последствий происшествия привлечен восстановительный поезд.
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бизнес, россия, татарстан
Бизнес, Экономика, РОССИЯ, ТАТАРСТАН
В Татарстане сошли с рельсов четыре вагона грузового поезда
В Татарстане четыре вагона грузового поезда сошли с рельсов, пострадавших нет
КАЗАНЬ, 4 авг – ПРАЙМ. Четыре вагона грузового поезда сошли с рельсов на станции Юдино в Татарстане, пострадавших нет, сообщила Горьковская железная дорога.
"Сегодня, 4 августа, в 13.29 на станции Юдино Горьковской железной дороги произошел сход четырех вагонов грузового поезда. Пострадавших нет", - говорится в сообщении.
По информации ГЖД, движение пассажирских поездов на станции не прерывается.
Причины происшествия выясняются. К ликвидации последствий происшествия привлечен восстановительный поезд.