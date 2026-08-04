Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
В Татарстане сошли с рельсов четыре вагона грузового поезда - 04.08.2026, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
https://1prime.ru/20260804/tatarstan-872013688.html
В Татарстане сошли с рельсов четыре вагона грузового поезда
В Татарстане сошли с рельсов четыре вагона грузового поезда - 04.08.2026, ПРАЙМ
В Татарстане сошли с рельсов четыре вагона грузового поезда
Четыре вагона грузового поезда сошли с рельсов на станции Юдино в Татарстане, пострадавших нет, сообщила Горьковская железная дорога. | 04.08.2026, ПРАЙМ
2026-08-04T15:25+0300
2026-08-04T15:27+0300
бизнес
экономика
россия
татарстан
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/872013688.jpg?1785846441
КАЗАНЬ, 4 авг – ПРАЙМ. Четыре вагона грузового поезда сошли с рельсов на станции Юдино в Татарстане, пострадавших нет, сообщила Горьковская железная дорога. "Сегодня, 4 августа, в 13.29 на станции Юдино Горьковской железной дороги произошел сход четырех вагонов грузового поезда. Пострадавших нет", - говорится в сообщении. По информации ГЖД, движение пассажирских поездов на станции не прерывается. Причины происшествия выясняются. К ликвидации последствий происшествия привлечен восстановительный поезд.
татарстан
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2026
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
бизнес, россия, татарстан
Бизнес, Экономика, РОССИЯ, ТАТАРСТАН
15:25 04.08.2026 (обновлено: 15:27 04.08.2026)
 
В Татарстане сошли с рельсов четыре вагона грузового поезда

В Татарстане четыре вагона грузового поезда сошли с рельсов, пострадавших нет

Читать Прайм в
Макс Дзен Telegram
КАЗАНЬ, 4 авг – ПРАЙМ. Четыре вагона грузового поезда сошли с рельсов на станции Юдино в Татарстане, пострадавших нет, сообщила Горьковская железная дорога.
"Сегодня, 4 августа, в 13.29 на станции Юдино Горьковской железной дороги произошел сход четырех вагонов грузового поезда. Пострадавших нет", - говорится в сообщении.
По информации ГЖД, движение пассажирских поездов на станции не прерывается.
Причины происшествия выясняются. К ликвидации последствий происшествия привлечен восстановительный поезд.
 
ЭкономикаБизнесРОССИЯТАТАРСТАН
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ – агентство, аккредитованное Банком России на проведение действий по раскрытию информации о ценных бумагах и об иных финансовых инструментах. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2026 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала