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В Татарстане сошли с рельсов четыре вагона грузового поезда

В Татарстане сошли с рельсов четыре вагона грузового поезда - 04.08.2026, ПРАЙМ

В Татарстане сошли с рельсов четыре вагона грузового поезда

Четыре вагона грузового поезда сошли с рельсов на станции Юдино в Татарстане, пострадавших нет, сообщила Горьковская железная дорога. | 04.08.2026, ПРАЙМ

2026-08-04T15:25+0300

2026-08-04T15:25+0300

2026-08-04T15:27+0300

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КАЗАНЬ, 4 авг – ПРАЙМ. Четыре вагона грузового поезда сошли с рельсов на станции Юдино в Татарстане, пострадавших нет, сообщила Горьковская железная дорога. "Сегодня, 4 августа, в 13.29 на станции Юдино Горьковской железной дороги произошел сход четырех вагонов грузового поезда. Пострадавших нет", - говорится в сообщении. По информации ГЖД, движение пассажирских поездов на станции не прерывается. Причины происшествия выясняются. К ликвидации последствий происшествия привлечен восстановительный поезд.

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