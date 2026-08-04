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В Тюмени соберут и сожгут рыбу, погибшую во время паводка на Туре - 04.08.2026, ПРАЙМ
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В Тюмени соберут и сожгут рыбу, погибшую во время паводка на Туре
В Тюмени соберут и сожгут рыбу, погибшую во время паводка на Туре - 04.08.2026, ПРАЙМ
В Тюмени соберут и сожгут рыбу, погибшую во время паводка на Туре
Рыбу, которая массово погибла во время паводка на Туре, соберут и сожгут в Тюмени, сообщил губернатор Александр Моор. | 04.08.2026, ПРАЙМ
2026-08-04T20:22+0300
2026-08-04T20:22+0300
экономика
сельское хозяйство
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ТЮМЕНЬ, 4 авг – ПРАЙМ. Рыбу, которая массово погибла во время паводка на Туре, соберут и сожгут в Тюмени, сообщил губернатор Александр Моор. Ранее в местных пабликах тюменцы активно обсуждали гибель рыбы в реке Туре и связанных с нею водоемах в Тюмени, отмечали, что на берегах много мертвых щук, карасей и других видов. Тюменский филиал Государственного научного центра "Всероссийский НИИ рыбного хозяйства и океанографии", исследовав пробы воды и рыбу, сообщил, что причиной гибели рыбы стал острый дефицит кислорода из-за большого количества органических веществ в воде. "Очень важный вопрос, который волнует многих, - утилизация мертвой рыбы. Принято решение, что собирать и утилизировать погибшую рыбу будут специализированные организации. Технология сбора отработана, утилизировать рыбу будут в печах закрытого типа. Открытого горения в этом случае нет, соответственно, запаха тоже не будет", - сообщил Моор в своем канале на платформе "Макс". В Тюмени и Тюменском округе с 28 июля из-за сильного паводка на реке Туре действует режим ЧС. Второй день на территории города фиксируется небольшой спад воды: на утро понедельника вода опустилась на один сантиметр, на утро вторника еще на три сантиметра — до 892, что выше отметки опасного явления на 42 сантиметра. Констатируя снижение воды в реке, Моор в своем канале отметил, что пик паводка в Тюмени проходит — идет подготовка к ликвидации его последствий.
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сельское хозяйство
Экономика, Сельское хозяйство
20:22 04.08.2026
 
В Тюмени соберут и сожгут рыбу, погибшую во время паводка на Туре

Моор: в Тюмени соберут и сожгут рыбу, погибшую во время паводка на Туре

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ТЮМЕНЬ, 4 авг – ПРАЙМ. Рыбу, которая массово погибла во время паводка на Туре, соберут и сожгут в Тюмени, сообщил губернатор Александр Моор.
Ранее в местных пабликах тюменцы активно обсуждали гибель рыбы в реке Туре и связанных с нею водоемах в Тюмени, отмечали, что на берегах много мертвых щук, карасей и других видов. Тюменский филиал Государственного научного центра "Всероссийский НИИ рыбного хозяйства и океанографии", исследовав пробы воды и рыбу, сообщил, что причиной гибели рыбы стал острый дефицит кислорода из-за большого количества органических веществ в воде.
"Очень важный вопрос, который волнует многих, - утилизация мертвой рыбы. Принято решение, что собирать и утилизировать погибшую рыбу будут специализированные организации. Технология сбора отработана, утилизировать рыбу будут в печах закрытого типа. Открытого горения в этом случае нет, соответственно, запаха тоже не будет", - сообщил Моор в своем канале на платформе "Макс".
В Тюмени и Тюменском округе с 28 июля из-за сильного паводка на реке Туре действует режим ЧС. Второй день на территории города фиксируется небольшой спад воды: на утро понедельника вода опустилась на один сантиметр, на утро вторника еще на три сантиметра — до 892, что выше отметки опасного явления на 42 сантиметра. Констатируя снижение воды в реке, Моор в своем канале отметил, что пик паводка в Тюмени проходит — идет подготовка к ликвидации его последствий.
 
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