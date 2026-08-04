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ТМК поставила высокопрочные трубы для бурения скважин в Западной Сибири - 04.08.2026, ПРАЙМ
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ТМК поставила высокопрочные трубы для бурения скважин в Западной Сибири
ТМК поставила высокопрочные трубы для бурения скважин в Западной Сибири - 04.08.2026, ПРАЙМ
ТМК поставила высокопрочные трубы для бурения скважин в Западной Сибири
Трубная металлургическая компания (ТМК) освоила выпуск высокопрочных труб и поставила их для бурения скважин на месторождениях Западной Сибири, сообщила... | 04.08.2026, ПРАЙМ
2026-08-04T12:41+0300
2026-08-04T12:41+0300
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МОСКВА, 4 авг - ПРАЙМ. Трубная металлургическая компания (ТМК) освоила выпуск высокопрочных труб и поставила их для бурения скважин на месторождениях Западной Сибири, сообщила компания. "Компания освоила производство бурильных труб диаметром 127 миллиметров из стали группы прочности V150 с толщиной стенки 7,52 миллиметра", - говорится в сообщении. "Трубная металлургическая компания (ТМК) поставила бурильные трубы с высокой группой прочности и уменьшенной толщиной стенки для бурения скважин на месторождениях Западной Сибири", - добавляет ТМК. Как уточняется, использование новых труб особенно актуально при бурении протяженных горизонтальных участков скважин. Благодаря снижению веса колонны сокращаются затраты на буровые работы при сохранении требуемых характеристик труб, таких как прочность на растяжение и кручение и усталостная долговечность. "Промышленная партия новых труб объемом более 400 тонн успешно применяется при строительстве скважин", - приводятся в релизе слова главного инженера компании Евгения Засельского. ТМК - ведущий в РФ поставщик стальных труб и сопутствующих сервисов для различных секторов экономики. Производит нарезные трубы, включая специальные трубы и трубопроводные системы, и другую продукцию для энергетики, химической промышленности, машиностроения, строительства и других отраслей.
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промышленность, газ, рф
Энергетика, Промышленность, Газ, РФ
12:41 04.08.2026
 
ТМК поставила высокопрочные трубы для бурения скважин в Западной Сибири

ТМК освоила выпуск высокопрочных труб для бурения скважин в Западной Сибири

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МОСКВА, 4 авг - ПРАЙМ. Трубная металлургическая компания (ТМК) освоила выпуск высокопрочных труб и поставила их для бурения скважин на месторождениях Западной Сибири, сообщила компания.
"Компания освоила производство бурильных труб диаметром 127 миллиметров из стали группы прочности V150 с толщиной стенки 7,52 миллиметра", - говорится в сообщении.
"Трубная металлургическая компания (ТМК) поставила бурильные трубы с высокой группой прочности и уменьшенной толщиной стенки для бурения скважин на месторождениях Западной Сибири", - добавляет ТМК.
Как уточняется, использование новых труб особенно актуально при бурении протяженных горизонтальных участков скважин. Благодаря снижению веса колонны сокращаются затраты на буровые работы при сохранении требуемых характеристик труб, таких как прочность на растяжение и кручение и усталостная долговечность.
"Промышленная партия новых труб объемом более 400 тонн успешно применяется при строительстве скважин", - приводятся в релизе слова главного инженера компании Евгения Засельского.
ТМК - ведущий в РФ поставщик стальных труб и сопутствующих сервисов для различных секторов экономики. Производит нарезные трубы, включая специальные трубы и трубопроводные системы, и другую продукцию для энергетики, химической промышленности, машиностроения, строительства и других отраслей.
 
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