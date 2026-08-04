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Acelen Renováveis планирует производить авиатопливо из плодов пальмы - 04.08.2026, ПРАЙМ
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Acelen Renováveis планирует производить авиатопливо из плодов пальмы
Acelen Renováveis планирует производить авиатопливо из плодов пальмы - 04.08.2026, ПРАЙМ
Acelen Renováveis планирует производить авиатопливо из плодов пальмы
Принадлежащая инвестфонду из ОАЭ Mubadala Capital бразильская Acelen Renováveis планирует производить экологически чистое авиационное топливо (SAF) из плодов... | 04.08.2026, ПРАЙМ
2026-08-04T14:24+0300
2026-08-04T14:27+0300
бизнес
оаэ
южная америка
bloomberg
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МОСКВА, 4 авг - ПРАЙМ. Принадлежащая инвестфонду из ОАЭ Mubadala Capital бразильская Acelen Renováveis планирует производить экологически чистое авиационное топливо (SAF) из плодов пальмы макауба, получив финансирование проекта в размере 3 миллиардов долларов, сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на заявление компании. "Бразильская компания, принадлежащая Mubadala Capital, планирует производить экологически чистое авиационное топливо из плодов макаубы, которые растут на пальмах... Агрономы, биотехнологи и специалисты по автоматизации стоят за проектом стоимостью 3 миллиарда долларов", - передает агентство. В рамках проекта планируется засадить пальмой макауба до 144 тысяч гектаров деградировавших пастбищ в штате Минас-Жерайс, уточняет агентство. Ориентировочно, первые деревья должны начать плодоносить в 2030 году, после чего компания намерена перерабатывать полученное масло на строящемся заводе в штате Баия. По данным компании, которые приводит Bloomberg, после выхода предприятия на полную мощность оно сможет выпускать 20 тысяч баррелей SAF в сутки. Для сравнения, все мировое производство экологичного авиационного топлива в прошлом году составляло около 41 тысячи баррелей в день. По словам аналитиков, успех проекта будет зависеть от его экономической эффективности по сравнению с производством биотоплива из сои и сахарного тростника. При этом компания заявляет, что макауба дает в семь-десять раз больше масла с гектара, чем соя. Acelen Renováveis​​ уже заключила долгосрочные контракты почти на 90% своей продукции для биопереработки, большая часть которой будет поступать из соевых бобов и отработанного растительного масла до тех пор, пока плантации макаубы не созреют, добавляет Bloomberg. Один из видов пальмы Acrocomia aculeata, известной под названиями макауба, растет на Вест-Индских островах, а также на западном берегу Южной Америки вплоть до Рио-де-Жанейро. Ее орехи богаты содержанием масла, которое традиционно используется при производстве туалетного мыла.
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бизнес, оаэ, южная америка, bloomberg
Бизнес, ОАЭ, ЮЖНАЯ АМЕРИКА, Bloomberg
14:24 04.08.2026 (обновлено: 14:27 04.08.2026)
 
Acelen Renováveis планирует производить авиатопливо из плодов пальмы

Bloomberg: бразильская компания планирует производить SAF из плодов макаубы

© РИА Новости . Артур Лебедев | Перейти в медиабанкПропитка верхней части ствола пальмы раствором инсектицида
Пропитка верхней части ствола пальмы раствором инсектицида - ПРАЙМ, 1920, 04.08.2026
© РИА Новости . Артур Лебедев
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МОСКВА, 4 авг - ПРАЙМ. Принадлежащая инвестфонду из ОАЭ Mubadala Capital бразильская Acelen Renováveis планирует производить экологически чистое авиационное топливо (SAF) из плодов пальмы макауба, получив финансирование проекта в размере 3 миллиардов долларов, сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на заявление компании.
"Бразильская компания, принадлежащая Mubadala Capital, планирует производить экологически чистое авиационное топливо из плодов макаубы, которые растут на пальмах... Агрономы, биотехнологи и специалисты по автоматизации стоят за проектом стоимостью 3 миллиарда долларов", - передает агентство.
В рамках проекта планируется засадить пальмой макауба до 144 тысяч гектаров деградировавших пастбищ в штате Минас-Жерайс, уточняет агентство. Ориентировочно, первые деревья должны начать плодоносить в 2030 году, после чего компания намерена перерабатывать полученное масло на строящемся заводе в штате Баия.
По данным компании, которые приводит Bloomberg, после выхода предприятия на полную мощность оно сможет выпускать 20 тысяч баррелей SAF в сутки. Для сравнения, все мировое производство экологичного авиационного топлива в прошлом году составляло около 41 тысячи баррелей в день.
По словам аналитиков, успех проекта будет зависеть от его экономической эффективности по сравнению с производством биотоплива из сои и сахарного тростника. При этом компания заявляет, что макауба дает в семь-десять раз больше масла с гектара, чем соя.
Acelen Renováveis​​ уже заключила долгосрочные контракты почти на 90% своей продукции для биопереработки, большая часть которой будет поступать из соевых бобов и отработанного растительного масла до тех пор, пока плантации макаубы не созреют, добавляет Bloomberg.
Один из видов пальмы Acrocomia aculeata, известной под названиями макауба, растет на Вест-Индских островах, а также на западном берегу Южной Америки вплоть до Рио-де-Жанейро. Ее орехи богаты содержанием масла, которое традиционно используется при производстве туалетного мыла.
 
БизнесОАЭЮЖНАЯ АМЕРИКАBloomberg
 
 
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