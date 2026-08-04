https://1prime.ru/20260804/tramp-872013382.html

СМИ объяснили, почему Трамп отказался от новой войны с Ираном

СМИ объяснили, почему Трамп отказался от новой войны с Ираном - 04.08.2026, ПРАЙМ

СМИ объяснили, почему Трамп отказался от новой войны с Ираном

Приближающиеся промежуточные выборы и разногласия в американском военном руководстве заставили президента США Дональда Трампа отказаться от эскалации конфликта... | 04.08.2026, ПРАЙМ

2026-08-04T15:13+0300

2026-08-04T15:13+0300

2026-08-04T15:13+0300

иран

сша

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МОСКВА, 4 авг — ПРАЙМ. Приближающиеся промежуточные выборы и разногласия в американском военном руководстве заставили президента США Дональда Трампа отказаться от эскалации конфликта в Иране, пишет ИноСМИ со ссылкой на колонку ливанского публициста Самиха Сааба в издании An Nahar."Это не первый случай, когда Трамп усиливает угрозы, а затем, в последнюю минуту, отступает. Однако приближение промежуточных выборов требовало от него найти решение конфликта в кратчайшие сроки – дипломатическим путем или с помощью военных мер. Поэтому он говорил, что новые удары США должны были заставить Иран капитулировать", — заявил он.Более того, по словам публициста, Тегеран расширил масштабы противостояния и намерен привлечь к ответным действиям своих союзников в регионе, чтобы повысить цену войны для Трампа."Помимо экономических факторов, решение Трампа воздержаться от новых ударов по Ирану, по всей видимости, связано и с разногласиями в американском военном руководстве, о которых стало известно благодаря утечкам", — добавил Сааб.По его словам, появились признаки того, что поддержка военного сценария в американском командовании ослабевает. При этом ни Трамп, ни Иран пока не видят выхода из конфликта, который позволил бы им сохранить лицо.В ночь на 8 июля США возобновили удары по Ирану, возложив на него ответственность за атаки на коммерческие суда в Ормузском проливе. В Тегеране это расценили как нарушение договоренностей и начали бить по американским военным объектам на Ближнем Востоке. Эскалация последовала всего через три недели после подписания меморандума, который предполагал прекращение конфликта.В воскресенье, 2 августа, Трамп заявил, что ожидает возобновления переговоров. По его словам, США отменили запланированную на выходные атаку на Иран.Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>

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иран, сша, дональд трамп