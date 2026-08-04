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СМИ: Трамп разрабатывает запрет на импорт в США новых китайских компонентов - 04.08.2026, ПРАЙМ
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СМИ: Трамп разрабатывает запрет на импорт в США новых китайских компонентов
СМИ: Трамп разрабатывает запрет на импорт в США новых китайских компонентов - 04.08.2026, ПРАЙМ
СМИ: Трамп разрабатывает запрет на импорт в США новых китайских компонентов
Администрация американского президента Дональда Трампа разрабатывает запрет на импорт в США новых моделей китайских компонентов для центров обработки данных,... | 04.08.2026, ПРАЙМ
2026-08-04T21:16+0300
2026-08-04T21:16+0300
экономика
мировая экономика
сша
дональд трамп
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ВАШИНГТОН, 4 авг - ПРАЙМ. Администрация американского президента Дональда Трампа разрабатывает запрет на импорт в США новых моделей китайских компонентов для центров обработки данных, сообщает агентство Рейтер со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией. "Администрация Трампа разрабатывает запрет на импорт в США новых моделей китайских компонентов для центров обработки данных", - пишет издание. По данным агентства, Федеральная комиссия по коммуникациям работает над мерой, предусматривающей запрет на импорт новых китайских оптических трансиверов. Трансиверы позволяют передавать данные по оптоволоконным кабелям со скоростью света внутри центров обработки данных. Рейтер также отметил, что чиновники надеются опубликовать документ в этом году, после чего он вступит в силу.
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мировая экономика, сша, дональд трамп
Экономика, Мировая экономика, США, Дональд Трамп
21:16 04.08.2026
 
СМИ: Трамп разрабатывает запрет на импорт в США новых китайских компонентов

Reuters: администрация Трампа разрабатывает запрет на импорт новых китайских компонентов

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ВАШИНГТОН, 4 авг - ПРАЙМ. Администрация американского президента Дональда Трампа разрабатывает запрет на импорт в США новых моделей китайских компонентов для центров обработки данных, сообщает агентство Рейтер со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией.
"Администрация Трампа разрабатывает запрет на импорт в США новых моделей китайских компонентов для центров обработки данных", - пишет издание.
По данным агентства, Федеральная комиссия по коммуникациям работает над мерой, предусматривающей запрет на импорт новых китайских оптических трансиверов.
Трансиверы позволяют передавать данные по оптоволоконным кабелям со скоростью света внутри центров обработки данных.
Рейтер также отметил, что чиновники надеются опубликовать документ в этом году, после чего он вступит в силу.
 
ЭкономикаМировая экономикаСШАДональд Трамп
 
 
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