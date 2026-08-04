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Центробанк добился блокировки более 4 тысяч мошеннических сайтов

Центробанк добился блокировки более 4 тысяч мошеннических сайтов - 04.08.2026, ПРАЙМ

Центробанк добился блокировки более 4 тысяч мошеннических сайтов

Банк России за прошлый квартал инициировал блокировку 4,6 тысячи мошеннических сайтов и страниц в социальных сетях, сообщает регулятор. | 04.08.2026, ПРАЙМ

2026-08-04T12:40+0300

2026-08-04T12:40+0300

2026-08-04T12:40+0300

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МОСКВА, 4 авг - ПРАЙМ. Банк России за прошлый квартал инициировал блокировку 4,6 тысячи мошеннических сайтов и страниц в социальных сетях, сообщает регулятор. "За этот период Банк России инициировал блокировку 4,6 тысяч мошеннических сайтов и страниц в социальных сетях", - сказано в пресс-релизе ЦБ РФ. Также Банк России направил операторам связи информацию о 7,8 тысячи телефонных номеров, которые использовали злоумышленники.

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финансы, технологии, россия, рф, банк россии