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Центробанк добился блокировки более 4 тысяч мошеннических сайтов - 04.08.2026, ПРАЙМ
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Центробанк добился блокировки более 4 тысяч мошеннических сайтов
Центробанк добился блокировки более 4 тысяч мошеннических сайтов - 04.08.2026, ПРАЙМ
Центробанк добился блокировки более 4 тысяч мошеннических сайтов
Банк России за прошлый квартал инициировал блокировку 4,6 тысячи мошеннических сайтов и страниц в социальных сетях, сообщает регулятор. | 04.08.2026, ПРАЙМ
2026-08-04T12:40+0300
2026-08-04T12:40+0300
финансы
технологии
россия
рф
банк россии
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МОСКВА, 4 авг - ПРАЙМ. Банк России за прошлый квартал инициировал блокировку 4,6 тысячи мошеннических сайтов и страниц в социальных сетях, сообщает регулятор. "За этот период Банк России инициировал блокировку 4,6 тысяч мошеннических сайтов и страниц в социальных сетях", - сказано в пресс-релизе ЦБ РФ. Также Банк России направил операторам связи информацию о 7,8 тысячи телефонных номеров, которые использовали злоумышленники.
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финансы, технологии, россия, рф, банк россии
Финансы, Технологии, РОССИЯ, РФ, Банк России
12:40 04.08.2026
 
Центробанк добился блокировки более 4 тысяч мошеннических сайтов

ЦБ за квартал инициировал блокировку 4,6 тысячи мошеннических сайтов и страниц в соцсетях

© РИА Новости . Руслан Кривобок %Здание Центрального банка России
%Здание Центрального банка России - ПРАЙМ, 1920, 04.08.2026
© РИА Новости . Руслан Кривобок
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МОСКВА, 4 авг - ПРАЙМ. Банк России за прошлый квартал инициировал блокировку 4,6 тысячи мошеннических сайтов и страниц в социальных сетях, сообщает регулятор.
"За этот период Банк России инициировал блокировку 4,6 тысяч мошеннических сайтов и страниц в социальных сетях", - сказано в пресс-релизе ЦБ РФ.
Также Банк России направил операторам связи информацию о 7,8 тысячи телефонных номеров, которые использовали злоумышленники.
 
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