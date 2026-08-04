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Цены на газ в Европе отыграли рост после заявлений США об Иране - 04.08.2026, ПРАЙМ
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Цены на газ в Европе отыграли рост после заявлений США об Иране
Цены на газ в Европе отыграли рост после заявлений США об Иране - 04.08.2026, ПРАЙМ
Цены на газ в Европе отыграли рост после заявлений США об Иране
Биржевые цены на газ в Европе во вторник отыграли рост, вернувшись к отметке в 686 долларов за тысячу кубометров, после заявлений США об Иране, следует из... | 04.08.2026, ПРАЙМ
2026-08-04T15:43+0300
2026-08-04T15:49+0300
газ
энергетика
сша
европа
иран
скотт бессент
ice
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МОСКВА, 4 авг - ПРАЙМ. Биржевые цены на газ в Европе во вторник отыграли рост, вернувшись к отметке в 686 долларов за тысячу кубометров, после заявлений США об Иране, следует из данных лондонской биржи ICE. Сентябрьские (ближайшие) фьючерсы по индексу TTF (крупнейшего в Европе распределительного центра, расположенного в Нидерландах) открыли торги у отметки в 692,3 доллара (+1%). По состоянию на 14.41 мск показатель составлял 700,1 доллара (+2,2%), а на 14.57 мск - 686,1 доллара (+0,1%). Динамика котировок приводится от расчетной цены предыдущего торгового дня - 685,3 доллара за тысячу кубометров. Ранее министр финансов США Скотт Бессент заявил, что США и Иран могут договорить об открытии Ормузского пролива уже во вторник или среду.
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газ, сша, европа, иран, скотт бессент, ice
Газ, Энергетика, США, ЕВРОПА, ИРАН, Скотт Бессент, ICE
15:43 04.08.2026 (обновлено: 15:49 04.08.2026)
 
Цены на газ в Европе отыграли рост после заявлений США об Иране

ICE: цены на газ в Европе отыграли рост после заявлений США об Иране

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МОСКВА, 4 авг - ПРАЙМ. Биржевые цены на газ в Европе во вторник отыграли рост, вернувшись к отметке в 686 долларов за тысячу кубометров, после заявлений США об Иране, следует из данных лондонской биржи ICE.
Сентябрьские (ближайшие) фьючерсы по индексу TTF (крупнейшего в Европе распределительного центра, расположенного в Нидерландах) открыли торги у отметки в 692,3 доллара (+1%).
По состоянию на 14.41 мск показатель составлял 700,1 доллара (+2,2%), а на 14.57 мск - 686,1 доллара (+0,1%). Динамика котировок приводится от расчетной цены предыдущего торгового дня - 685,3 доллара за тысячу кубометров.
Ранее министр финансов США Скотт Бессент заявил, что США и Иран могут договорить об открытии Ормузского пролива уже во вторник или среду.
 
ЭнергетикаГазСШАЕВРОПАИРАНСкотт БессентICE
 
 
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