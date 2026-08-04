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Турпоток из России на Кубу практически сведен к нулю
Турпоток из России на Кубу практически сведен к нулю - 04.08.2026, ПРАЙМ
Турпоток из России на Кубу практически сведен к нулю
Туристический поток из России на Кубу практически сведен к нулю из-за отсутствия прямого авиасообщения между странами, рассказал РИА Новости посол РФ в... | 04.08.2026, ПРАЙМ
2026-08-04T13:23+0300
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ВАШИНГТОН, 4 авг - ПРАЙМ. Туристический поток из России на Кубу практически сведен к нулю из-за отсутствия прямого авиасообщения между странами, рассказал РИА Новости посол РФ в республике Виктор Коронелли. "В настоящее время вследствие отсутствия прямого авиасообщения между Россией и Кубой турпоток из нашей страны на остров практически отсутствует", — сообщил Коронелли, отвечая на вопрос о том, затронуло ли очередное масштабное отключение электричества на Кубе районы проживания российских туристов. Во вторник энергосистема вновь вышла из строя, несмотря на начавшееся восстановление после предыдущего блэкаута. За последние 30 дней полное отключение произошло уже в пятый раз.
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Туризм, РОССИЯ, Бизнес, КУБА, РФ
Турпоток из России на Кубу практически сведен к нулю
Посол: турпоток из России на Кубу практически сведен к нулю