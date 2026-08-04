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Убыток Austrian Airlines из-за кризиса на Ближнем Востоке вырос вдвое

Убыток Austrian Airlines из-за кризиса на Ближнем Востоке вырос вдвое - 04.08.2026, ПРАЙМ

Убыток Austrian Airlines из-за кризиса на Ближнем Востоке вырос вдвое

Кризис на Ближнем и Среднем Востоке серьезно ухудшил финансовые результаты австрийской авиакомпании Austrian Airlines, в частности, за прошедшее полугодие ее... | 04.08.2026, ПРАЙМ

2026-08-04T14:13+0300

2026-08-04T14:13+0300

2026-08-04T14:13+0300

бизнес

мировая экономика

тель-авив

тегеран

иран

austrian airlines

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ВЕНА, 4 авг - ПРАЙМ. Кризис на Ближнем и Среднем Востоке серьезно ухудшил финансовые результаты австрийской авиакомпании Austrian Airlines, в частности, за прошедшее полугодие ее операционный убыток увеличился на 50 миллионов евро, или более чем вдвое, говорится в релизе компании. Уточняется, что в первом полугодии текущего года Austrian Airlines значительно ухудшила финансовые результаты из-за кризиса на Ближнем и Среднем Востоке. В результате операционный убыток компании увеличился на 50 миллионов евро и достиг 93 миллионов. В частности, расходы авиакомпании на топливо выросли более чем на 60 миллионов евро по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, несмотря на страхование ценовых рисков, а вынужденная отмена рейсов в Амман, Эрбиль, Тель-Авив и Тегеран принесла дополнительные убытки в несколько десятков миллионов евро. "Война с Ираном крайне тяжело сказалась на нас из-за резкого роста цен на авиационный керосин и необходимости отмены ряда маршрутов. Повышение стоимости билетов до июня смогло компенсировать лишь часть финансовых последствий", - приводятся в сообщении слова гендиректора компании Аннетте Манн. Она добавила, что компания приняла ряд внутренних мер, чтобы максимально смягчить экономический ущерб в краткосрочной перспективе, при этом она решила сохранить план на долгосрочные инвестиции. Также несмотря на сложную ситуацию, Austrian Airlines рассчитывает завершить год с положительным финансовым результатом благодаря повышению эффективности и частичному переносу возросших затрат в стоимость авиабилетов. Austrian Airlines входит в крупнейшую немецкую группа авиакомпаний Lufthansa Group, которая ранее приняла решение до октября сократить 20 тысяч ближнемагистральных рейсов ради экономии подорожавшего авиатоплива.

тель-авив

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бизнес, мировая экономика, тель-авив, тегеран, иран, austrian airlines