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Российские ученые увеличили срок службы сверхтвердых сплавов на четверть

Российские ученые увеличили срок службы сверхтвердых сплавов на четверть - 04.08.2026, ПРАЙМ

Российские ученые увеличили срок службы сверхтвердых сплавов на четверть

Российские исследователи разработали метод плазменной обработки твердых сплавов, который позволяет повысить их износостойкость на 25%, сообщили в пресс-службе... | 04.08.2026, ПРАЙМ

2026-08-04T12:56+0300

2026-08-04T12:56+0300

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МОСКВА, 4 авг - ПРАЙМ. Российские исследователи разработали метод плазменной обработки твердых сплавов, который позволяет повысить их износостойкость на 25%, сообщили в пресс-службе МГТУ "Станкин". "Коллектив российских исследователей из МГТУ "Станкин", МАИ и Харбинского инженерного университета разработал экологически чистый метод плазменной обработки промышленных твердых сплавов, который позволяет повысить их износостойкость на 25%. Результаты комплексного исследования опубликованы в международном научном журнале Next Materials", - рассказали в пресс-службе. Как отмечается в сообщении, современные высоконагруженные элементы станков и режущие инструменты традиционно изготавливаются из вольфрамокобальтовых сплавов, однако их потенциал ограничен естественным износом. Авторы предложили новую технологию - плазменно-электролитную химико-термическую обработку, которая совмещает в рамках одного быстрого технологического этапа сразу три процесса: диффузионное насыщение, термическую закалку и плазменно-электрохимическую полировку поверхности. Как рассказали в пресс-службе, проведенные тесты на абразивный износ подтвердили, что модифицированные таким способом детали служат на четверть дольше стандартных аналогов. По мнению авторов, разработка имеет высокий потенциал для внедрения в тяжелом машиностроении, металлообработке и при производстве бурового оборудования, поскольку позволяет существенно снизить затраты на замену быстроизнашивающихся расходных материалов.

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

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