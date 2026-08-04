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Российские ученые увеличили срок службы сверхтвердых сплавов на четверть - 04.08.2026, ПРАЙМ
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Российские ученые увеличили срок службы сверхтвердых сплавов на четверть
Российские ученые увеличили срок службы сверхтвердых сплавов на четверть - 04.08.2026, ПРАЙМ
Российские ученые увеличили срок службы сверхтвердых сплавов на четверть
Российские исследователи разработали метод плазменной обработки твердых сплавов, который позволяет повысить их износостойкость на 25%, сообщили в пресс-службе... | 04.08.2026, ПРАЙМ
2026-08-04T12:56+0300
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МОСКВА, 4 авг - ПРАЙМ. Российские исследователи разработали метод плазменной обработки твердых сплавов, который позволяет повысить их износостойкость на 25%, сообщили в пресс-службе МГТУ "Станкин". "Коллектив российских исследователей из МГТУ "Станкин", МАИ и Харбинского инженерного университета разработал экологически чистый метод плазменной обработки промышленных твердых сплавов, который позволяет повысить их износостойкость на 25%. Результаты комплексного исследования опубликованы в международном научном журнале Next Materials", - рассказали в пресс-службе. Как отмечается в сообщении, современные высоконагруженные элементы станков и режущие инструменты традиционно изготавливаются из вольфрамокобальтовых сплавов, однако их потенциал ограничен естественным износом. Авторы предложили новую технологию - плазменно-электролитную химико-термическую обработку, которая совмещает в рамках одного быстрого технологического этапа сразу три процесса: диффузионное насыщение, термическую закалку и плазменно-электрохимическую полировку поверхности. Как рассказали в пресс-службе, проведенные тесты на абразивный износ подтвердили, что модифицированные таким способом детали служат на четверть дольше стандартных аналогов. По мнению авторов, разработка имеет высокий потенциал для внедрения в тяжелом машиностроении, металлообработке и при производстве бурового оборудования, поскольку позволяет существенно снизить затраты на замену быстроизнашивающихся расходных материалов.
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12:56 04.08.2026 (обновлено: 13:00 04.08.2026)
 
Российские ученые увеличили срок службы сверхтвердых сплавов на четверть

Российские ученые разработали метод плазменной обработки твердых сплавов

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МОСКВА, 4 авг - ПРАЙМ. Российские исследователи разработали метод плазменной обработки твердых сплавов, который позволяет повысить их износостойкость на 25%, сообщили в пресс-службе МГТУ "Станкин".
"Коллектив российских исследователей из МГТУ "Станкин", МАИ и Харбинского инженерного университета разработал экологически чистый метод плазменной обработки промышленных твердых сплавов, который позволяет повысить их износостойкость на 25%. Результаты комплексного исследования опубликованы в международном научном журнале Next Materials", - рассказали в пресс-службе.
Как отмечается в сообщении, современные высоконагруженные элементы станков и режущие инструменты традиционно изготавливаются из вольфрамокобальтовых сплавов, однако их потенциал ограничен естественным износом. Авторы предложили новую технологию - плазменно-электролитную химико-термическую обработку, которая совмещает в рамках одного быстрого технологического этапа сразу три процесса: диффузионное насыщение, термическую закалку и плазменно-электрохимическую полировку поверхности.
Как рассказали в пресс-службе, проведенные тесты на абразивный износ подтвердили, что модифицированные таким способом детали служат на четверть дольше стандартных аналогов. По мнению авторов, разработка имеет высокий потенциал для внедрения в тяжелом машиностроении, металлообработке и при производстве бурового оборудования, поскольку позволяет существенно снизить затраты на замену быстроизнашивающихся расходных материалов.
 
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