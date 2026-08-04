https://1prime.ru/20260804/ukraina-872002538.html

На Украине выросла стоимость топлива

На Украине выросла стоимость топлива - 04.08.2026, ПРАЙМ

На Украине выросла стоимость топлива

Стоимость топлива в ведущих автозаправочных сетях Украины за последние 10 дней выросла, стоимость дизеля достигла 2,14 доллара за литр, сообщает агентство... | 04.08.2026, ПРАЙМ

2026-08-04T12:11+0300

2026-08-04T12:11+0300

2026-08-04T12:13+0300

энергетика

украина

европа

ближний восток

https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/872002538.jpg?1785834822

МОСКВА, 4 авг - ПРАЙМ. Стоимость топлива в ведущих автозаправочных сетях Украины за последние 10 дней выросла, стоимость дизеля достигла 2,14 доллара за литр, сообщает агентство РБК-Украина. "По данным мониторинга в ведущих сетях… стоимость горючего выросла по всем позициям. Цены на АЗС за последние 10 дней изменились", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте агентства. По данным агентства, дизельное топливо показало наибольший скачок в цене, приблизившись к отметке около 96 гривен (2,14 доллара) за литр премиальных марок. Стоимость бензина достигает 88,4 гривен (1,97 доллара) за литр. Как сообщило агентство со ссылкой на комментарий эксперта, цены на дизельное топливо на Украине в ближайшее время могут вырасти до 100 гривен (2,23 доллара) за литр, а стоимость бензина может достичь отметки в 95 гривен (2,12 доллара) за литр. Как отмечает агентство, меньше всего изменилась стоимость автогаза, его цена достигает немногим более 44 гривен (0,98 доллара) за литр. Основными причинами удорожания топлива на Украине агентство называет комплекс факторов - от конфликта на Ближнем Востоке до нехватки нефтеперерабатывающих мощностей в Европе. В сообщении говорится, что Украина покупает не сырую нефть, а готовые нефтепродукты, стоимость которых формируется на европейских хабах. Как сообщило агентство со ссылкой на эксперта, ранее Европа в разгар высокого сезона подкупала горючее из Индии, России, Белоруссии, Казахстана или Турции. Однако сейчас эти каналы перекрыты из-за переориентации рынков и Украине стало тяжелее покупать топливо в Европе. Как сообщает агентство, сейчас Украина ищет топливо небольшими партиями и ввозит его бензовозами из Румынии. Дополнительным барьером для обеспечения бензином на Украине, по данным агентства, стало требование украинского законодательства с первого июля 2026 года реализовывать топливо с содержанием биоэтанола не менее 10% (Е-10). Как сообщает агентство, главная проблема заключается в логистике и реализации, особенно в прифронтовых зонах, где почти не осталось действующих АЗС и приходится привлекать мобильные заправки. В сообщении говорится, что перебои с топливом на Украине могут продолжаться ориентировочно до сентября. Украинское издание Delo.ua сообщило в воскресенье, что сети АЗС на Украине начали ограничивать продажу дизельного топлива до 50-100 литров на одного клиента.

украина

европа

ближний восток

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

украина, европа, ближний восток