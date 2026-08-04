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Фьючерсы Уолл-стрит растут на ожиданиях по Ирану
Фьючерсы Уолл-стрит растут на ожиданиях по Ирану - 04.08.2026, ПРАЙМ
Фьючерсы Уолл-стрит растут на ожиданиях по Ирану
Фьючерсы Уолл-стрит во вторник поднимаются на фоне сезона отчетности, торговой статистики по США и ожиданий по ситуации вокруг Ирана, свидетельствуют данные... | 04.08.2026, ПРАЙМ
2026-08-04T16:16+0300
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МОСКВА, 4 авг - ПРАЙМ. Фьючерсы Уолл-стрит во вторник поднимаются на фоне сезона отчетности, торговой статистики по США и ожиданий по ситуации вокруг Ирана, свидетельствуют данные торгов. По состоянию на 15.44 мск фьючерс на промышленный индекс Dow Jones (DJIA) рос на 1,29% - до 54 021 пункта, на индекс высокотехнологичных компаний Nasdaq 100 - на 1,12%, до 29 215,75 пункта, на индекс широкого рынка S&P 500 - на 0,35%, до 7654,75 пункта. Акции технологической компании Palantir Technologies на предторгах дорожают на 15,8%. Ранее компания отчиталась о росте выручки во втором квартале почти вдвое, что оказалось лучше ожиданий, а также улучшила прогноз выручки на текущий год. Бумаги производителя строительной техники Caterpillar растут в цене до открытия торгов на 11,4%. Выручка компании во втором квартале выросла на 24%, до 20,5 миллиарда долларов, что также оказалось лучше прогноза. Акции американского производителя чипов ON Semiconductor Corporation дорожают на предторгах на 6,3%. Выручка компании во втором квартале выросла на 9%, до 1,604 миллиарда долларов, превысив прогноз. Также прогноз компании по выручке в третьем квартале оказался лучше ожиданий аналитиков. Акции Snap дорожают на предторгах на 6,1%. Финпоказатели компании во втором квартале тоже превзошли ожидания. Инвесторы оценивают и макростатистику. Согласно опубликованным ранее во вторник данным, дефицит торгового баланса США в июне сократился на 5,6%, по сравнению с показателем мая - до 73,3 миллиарда долларов. Аналитики ожидали дефицита в 73 миллиарда долларов. Трейдеры также обратили внимание на заявления главы американского минфина Скотта Бессента о том, что США и Иран могут договориться об открытии Ормузского пролива уже во вторник или среду.
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рынок, торги, сша, иран, ормузский пролив, скотт бессент, caterpillar, nasdaq composite
Рынок, Торги, США, ИРАН, Ормузский пролив, Скотт Бессент, Caterpillar, Nasdaq Composite
Фьючерсы Уолл-стрит растут на ожиданиях по Ирану
Фьючерсы Уолл-стрит растут на ожиданиях по ситуации вокруг Ирана
МОСКВА, 4 авг - ПРАЙМ. Фьючерсы Уолл-стрит во вторник поднимаются на фоне сезона отчетности, торговой статистики по США и ожиданий по ситуации вокруг Ирана, свидетельствуют данные торгов.
По состоянию на 15.44 мск фьючерс на промышленный индекс Dow Jones (DJIA) рос на 1,29% - до 54 021 пункта, на индекс высокотехнологичных компаний Nasda
q 100 - на 1,12%, до 29 215,75 пункта, на индекс широкого рынка S&P 500 - на 0,35%, до 7654,75 пункта.
Акции технологической компании Palantir Technologies на предторгах дорожают на 15,8%. Ранее компания отчиталась о росте выручки во втором квартале почти вдвое, что оказалось лучше ожиданий, а также улучшила прогноз выручки на текущий год.
Бумаги производителя строительной техники Caterpillar
растут в цене до открытия торгов на 11,4%. Выручка компании во втором квартале выросла на 24%, до 20,5 миллиарда долларов, что также оказалось лучше прогноза.
Акции американского производителя чипов ON Semiconductor Corporation дорожают на предторгах на 6,3%. Выручка компании во втором квартале выросла на 9%, до 1,604 миллиарда долларов, превысив прогноз. Также прогноз компании по выручке в третьем квартале оказался лучше ожиданий аналитиков.
Акции Snap дорожают на предторгах на 6,1%. Финпоказатели компании во втором квартале тоже превзошли ожидания.
Инвесторы оценивают и макростатистику. Согласно опубликованным ранее во вторник данным, дефицит торгового баланса США
в июне сократился на 5,6%, по сравнению с показателем мая - до 73,3 миллиарда долларов. Аналитики ожидали дефицита в 73 миллиарда долларов.
Трейдеры также обратили внимание на заявления главы американского минфина Скотта Бессента
о том, что США и Иран
могут договориться об открытии Ормузского пролива
уже во вторник или среду.
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