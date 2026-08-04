https://1prime.ru/20260804/uoll-strit-872015831.html

Фьючерсы Уолл-стрит растут на ожиданиях по Ирану

Фьючерсы Уолл-стрит растут на ожиданиях по Ирану - 04.08.2026, ПРАЙМ

Фьючерсы Уолл-стрит растут на ожиданиях по Ирану

Фьючерсы Уолл-стрит во вторник поднимаются на фоне сезона отчетности, торговой статистики по США и ожиданий по ситуации вокруг Ирана, свидетельствуют данные... | 04.08.2026, ПРАЙМ

2026-08-04T16:16+0300

2026-08-04T16:16+0300

2026-08-04T16:28+0300

рынок

торги

сша

иран

ормузский пролив

скотт бессент

caterpillar

nasdaq composite

https://cdnn.1prime.ru/img/84125/37/841253730_0:250:2401:1600_1920x0_80_0_0_abe6dc41e44aec2ba47041c807656193.jpg

МОСКВА, 4 авг - ПРАЙМ. Фьючерсы Уолл-стрит во вторник поднимаются на фоне сезона отчетности, торговой статистики по США и ожиданий по ситуации вокруг Ирана, свидетельствуют данные торгов. По состоянию на 15.44 мск фьючерс на промышленный индекс Dow Jones (DJIA) рос на 1,29% - до 54 021 пункта, на индекс высокотехнологичных компаний Nasdaq 100 - на 1,12%, до 29 215,75 пункта, на индекс широкого рынка S&P 500 - на 0,35%, до 7654,75 пункта. Акции технологической компании Palantir Technologies на предторгах дорожают на 15,8%. Ранее компания отчиталась о росте выручки во втором квартале почти вдвое, что оказалось лучше ожиданий, а также улучшила прогноз выручки на текущий год. Бумаги производителя строительной техники Caterpillar растут в цене до открытия торгов на 11,4%. Выручка компании во втором квартале выросла на 24%, до 20,5 миллиарда долларов, что также оказалось лучше прогноза. Акции американского производителя чипов ON Semiconductor Corporation дорожают на предторгах на 6,3%. Выручка компании во втором квартале выросла на 9%, до 1,604 миллиарда долларов, превысив прогноз. Также прогноз компании по выручке в третьем квартале оказался лучше ожиданий аналитиков. Акции Snap дорожают на предторгах на 6,1%. Финпоказатели компании во втором квартале тоже превзошли ожидания. Инвесторы оценивают и макростатистику. Согласно опубликованным ранее во вторник данным, дефицит торгового баланса США в июне сократился на 5,6%, по сравнению с показателем мая - до 73,3 миллиарда долларов. Аналитики ожидали дефицита в 73 миллиарда долларов. Трейдеры также обратили внимание на заявления главы американского минфина Скотта Бессента о том, что США и Иран могут договориться об открытии Ормузского пролива уже во вторник или среду.

https://1prime.ru/20260731/chikago-871948498.html

сша

иран

ормузский пролив

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

рынок, торги, сша, иран, ормузский пролив, скотт бессент, caterpillar, nasdaq composite