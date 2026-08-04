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Решетников: упрощение визовых правил увеличило поток иностранных туристов
Решетников: упрощение визовых правил увеличило поток иностранных туристов - 04.08.2026, ПРАЙМ
Решетников: упрощение визовых правил увеличило поток иностранных туристов
Упрощение визовых процедур между Россией и рядом стран увеличило поток иностранных туристов на 730 тысяч человек в год, сообщил министр экономического развития... | 04.08.2026, ПРАЙМ
2026-08-04T09:48+0300
2026-08-04T09:48+0300
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бизнес
туризм
экономика
рф
китай
кнр
максим решетников
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МОСКВА, 4 авг – ПРАЙМ. Упрощение визовых процедур между Россией и рядом стран увеличило поток иностранных туристов на 730 тысяч человек в год, сообщил министр экономического развития РФ Максим Решетников."Итог визовых решений - плюс 730 тысяч туристов в год по итогам 2025 и первого полугодия 2026 года", - сказал Решетников в ходе заседания по развитию туризма.Министр напомнил, что между Россией и КНР действует безвизовое соглашение до конца 2027 года. Помимо этого, были подписаны безвизовые соглашения с Оманом, Саудовской Аравией, Иорданией и Мьянмой."(Кроме того - ред.) усовершенствован механизм электронной визы для въезда в Россию иностранных граждан: число стран расширено до 64, срок пребывания - до 30 дней", - подчеркнул он.Он также добавил, что у туристов растут требования к качеству услуг, что в свою очередь подталкивает российский туристический бизнес развиваться и подстраиваться под запросы иностранных путешественников.
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бизнес, туризм, рф, китай, кнр, максим решетников
Бизнес, Туризм, Экономика, РФ, КИТАЙ, КНР, Максим Решетников
Решетников: упрощение визовых правил увеличило поток иностранных туристов
Решетников: упрощение визовых процедур увеличило поток туристов на 730 тысяч человек в год
МОСКВА, 4 авг – ПРАЙМ. Упрощение визовых процедур между Россией и рядом стран увеличило поток иностранных туристов на 730 тысяч человек в год, сообщил министр экономического развития РФ Максим Решетников.
"Итог визовых решений - плюс 730 тысяч туристов в год по итогам 2025 и первого полугодия 2026 года", - сказал Решетников в ходе заседания по развитию туризма.
Министр напомнил, что между Россией и КНР действует безвизовое соглашение до конца 2027 года. Помимо этого, были подписаны безвизовые соглашения с Оманом, Саудовской Аравией, Иорданией и Мьянмой.
"(Кроме того - ред.) усовершенствован механизм электронной визы для въезда в Россию иностранных граждан: число стран расширено до 64, срок пребывания - до 30 дней", - подчеркнул он.
Он также добавил, что у туристов растут требования к качеству услуг, что в свою очередь подталкивает российский туристический бизнес развиваться и подстраиваться под запросы иностранных путешественников.