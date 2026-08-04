https://1prime.ru/20260804/uproschenie-871992847.html

Решетников: упрощение визовых правил увеличило поток иностранных туристов

Решетников: упрощение визовых правил увеличило поток иностранных туристов - 04.08.2026, ПРАЙМ

Решетников: упрощение визовых правил увеличило поток иностранных туристов

Упрощение визовых процедур между Россией и рядом стран увеличило поток иностранных туристов на 730 тысяч человек в год, сообщил министр экономического развития... | 04.08.2026, ПРАЙМ

2026-08-04T09:48+0300

2026-08-04T09:48+0300

2026-08-04T11:32+0300

бизнес

туризм

экономика

рф

китай

кнр

максим решетников

https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/871992847.jpg?1785832348

МОСКВА, 4 авг – ПРАЙМ. Упрощение визовых процедур между Россией и рядом стран увеличило поток иностранных туристов на 730 тысяч человек в год, сообщил министр экономического развития РФ Максим Решетников."Итог визовых решений - плюс 730 тысяч туристов в год по итогам 2025 и первого полугодия 2026 года", - сказал Решетников в ходе заседания по развитию туризма.Министр напомнил, что между Россией и КНР действует безвизовое соглашение до конца 2027 года. Помимо этого, были подписаны безвизовые соглашения с Оманом, Саудовской Аравией, Иорданией и Мьянмой."(Кроме того - ред.) усовершенствован механизм электронной визы для въезда в Россию иностранных граждан: число стран расширено до 64, срок пребывания - до 30 дней", - подчеркнул он.Он также добавил, что у туристов растут требования к качеству услуг, что в свою очередь подталкивает российский туристический бизнес развиваться и подстраиваться под запросы иностранных путешественников.

рф

китай

кнр

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

бизнес, туризм, рф, китай, кнр, максим решетников