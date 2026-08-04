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В Узбекистане утвердили перечень стран, где разрешено хранение данных - 04.08.2026, ПРАЙМ
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В Узбекистане утвердили перечень стран, где разрешено хранение данных
В Узбекистане утвердили перечень стран, где разрешено хранение данных - 04.08.2026, ПРАЙМ
В Узбекистане утвердили перечень стран, где разрешено хранение данных
Правительство Узбекистана утвердило перечень из 49 стран и территорий, включая Россию, в которых разрешены хранение и обработка персональных данных граждан... | 04.08.2026, ПРАЙМ
2026-08-04T14:51+0300
2026-08-04T14:51+0300
экономика
россия
узбекистан
сша
япония
шавкат мирзиеев
paypal
ес
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ТАШКЕНТ, 4 авг - ПРАЙМ. Правительство Узбекистана утвердило перечень из 49 стран и территорий, включая Россию, в которых разрешены хранение и обработка персональных данных граждан республики, а также проведение бесконтактных платежей через зарубежные сервисы, соответствующее постановление опубликовано в национальной базе законодательства lex.uz. В марте президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев подписал закон, разрешающий в отдельных случаях хранить и обрабатывать персональные данные граждан за пределами страны. Поправки, в частности, позволяют иностранным туристам и фрилансерам пользоваться в Узбекистане бесконтактными платежами через международные сервисы, такие как PayPal. При этом правительству поручили определить перечень государств, обеспечивающих необходимый уровень защиты персональных данных. В соответствии с постановлением, утвержден список из 49 стран и территорий, отвечающих требованиям защиты персональных данных. В частности, в этот перечень вошли Россия, США, Япония, Южная Корея, Гонконг, большинство стран ЕС, Великобритания, Канада. Персональные и обезличенные данные могут автоматически передаваться в страны, перечисленные в списке, через созданные на базе международных соглашений информационные системы без уведомления уполномоченного государственного органа, отмечается в документе. Передача персональных данных в страны, не входящие в указанный список, разрешается только при соблюдении правовых, организационных и технических условий оператором и собственником базы данных. Правительство поручило профильным ведомствам утвердить требования для передачи персональных данных в такие страны. В сентябре 2023 года платежные сервисы Узбекистана приостановили услуги зарубежных денежных переводов. Позднее ЦБ страны сообщил, что приостановка переводов через платежные системы направлена на защиту финансовой системы Узбекистана. По данным регулятора, участие платежных сервисов в операциях по трансграничным переводам не соответствовало узбекскому законодательству. В соответствии с поправками, на территории Узбекистана теперь должны храниться только данные, относящиеся к биометрическим, генетическим и телекоммуникационным услугам.
узбекистан
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192
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россия, узбекистан, сша, япония, шавкат мирзиеев, paypal, ес
Экономика, РОССИЯ, УЗБЕКИСТАН, США, ЯПОНИЯ, Шавкат Мирзиеев, PayPal, ЕС
14:51 04.08.2026
 
В Узбекистане утвердили перечень стран, где разрешено хранение данных

Правительство Узбекистана утвердило перечень стран, где разрешено хранение данных граждан

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ТАШКЕНТ, 4 авг - ПРАЙМ. Правительство Узбекистана утвердило перечень из 49 стран и территорий, включая Россию, в которых разрешены хранение и обработка персональных данных граждан республики, а также проведение бесконтактных платежей через зарубежные сервисы, соответствующее постановление опубликовано в национальной базе законодательства lex.uz.
В марте президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев подписал закон, разрешающий в отдельных случаях хранить и обрабатывать персональные данные граждан за пределами страны. Поправки, в частности, позволяют иностранным туристам и фрилансерам пользоваться в Узбекистане бесконтактными платежами через международные сервисы, такие как PayPal. При этом правительству поручили определить перечень государств, обеспечивающих необходимый уровень защиты персональных данных.
В соответствии с постановлением, утвержден список из 49 стран и территорий, отвечающих требованиям защиты персональных данных. В частности, в этот перечень вошли Россия, США, Япония, Южная Корея, Гонконг, большинство стран ЕС, Великобритания, Канада.
Персональные и обезличенные данные могут автоматически передаваться в страны, перечисленные в списке, через созданные на базе международных соглашений информационные системы без уведомления уполномоченного государственного органа, отмечается в документе.
Передача персональных данных в страны, не входящие в указанный список, разрешается только при соблюдении правовых, организационных и технических условий оператором и собственником базы данных. Правительство поручило профильным ведомствам утвердить требования для передачи персональных данных в такие страны.
В сентябре 2023 года платежные сервисы Узбекистана приостановили услуги зарубежных денежных переводов. Позднее ЦБ страны сообщил, что приостановка переводов через платежные системы направлена на защиту финансовой системы Узбекистана. По данным регулятора, участие платежных сервисов в операциях по трансграничным переводам не соответствовало узбекскому законодательству. В соответствии с поправками, на территории Узбекистана теперь должны храниться только данные, относящиеся к биометрическим, генетическим и телекоммуникационным услугам.
 
ЭкономикаРОССИЯУЗБЕКИСТАНСШАЯПОНИЯШавкат МирзиеевPayPalЕС
 
 
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