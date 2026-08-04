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Исследование показало, каких вахтовиков стали чаще искать в России
Исследование показало, каких вахтовиков стали чаще искать в России - 04.08.2026, ПРАЙМ
Исследование показало, каких вахтовиков стали чаще искать в России
Российские компании стали почти в три раза чаще искать на вахту мотористов, которые занимаются ремонтом двигателей, выяснили аналитики "Авито Работы"... | 04.08.2026, ПРАЙМ
2026-08-04T10:44+0300
2026-08-04T10:44+0300
2026-08-04T10:44+0300
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МОСКВА, 4 авг - ПРАЙМ. Российские компании стали почти в три раза чаще искать на вахту мотористов, которые занимаются ремонтом двигателей, выяснили аналитики "Авито Работы" (исследование есть у РИА Новости). "Самый высокий рост спроса зафиксирован на мотористов - количество вахтовых предложений для них увеличилось на 169% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года", - говорится в исследовании. Отмечается, что рост спроса на специалистов по ремонту и обслуживанию двигателей и силовых установок объясняется запуском промышленных и добывающих проектов. В тройку профессий, которые компании стали чаще искать для вахты, также вошли строители и техники - число вакансий для них выросло в 2,5 раза.
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бизнес, россия, промышленность, авито работа, работа
Бизнес, РОССИЯ, Промышленность, Авито Работа, РАБОТА
Исследование показало, каких вахтовиков стали чаще искать в России
"Авито Работы": российские компании стали в три раза чаще искать на вахту мотористов
МОСКВА, 4 авг - ПРАЙМ. Российские компании стали почти в три раза чаще искать на вахту мотористов, которые занимаются ремонтом двигателей, выяснили аналитики "Авито Работы" (исследование есть у РИА Новости).
"Самый высокий рост спроса зафиксирован на мотористов - количество вахтовых предложений для них увеличилось на 169% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года", - говорится в исследовании.
Отмечается, что рост спроса на специалистов по ремонту и обслуживанию двигателей и силовых установок объясняется запуском промышленных и добывающих проектов.
В тройку профессий, которые компании стали чаще искать для вахты, также вошли строители и техники - число вакансий для них выросло в 2,5 раза.
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