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Исследование показало, каких вахтовиков стали чаще искать в России

Исследование показало, каких вахтовиков стали чаще искать в России - 04.08.2026, ПРАЙМ

Исследование показало, каких вахтовиков стали чаще искать в России

Российские компании стали почти в три раза чаще искать на вахту мотористов, которые занимаются ремонтом двигателей, выяснили аналитики "Авито Работы"... | 04.08.2026, ПРАЙМ

2026-08-04T10:44+0300

2026-08-04T10:44+0300

2026-08-04T10:44+0300

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авито работа

работа

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МОСКВА, 4 авг - ПРАЙМ. Российские компании стали почти в три раза чаще искать на вахту мотористов, которые занимаются ремонтом двигателей, выяснили аналитики "Авито Работы" (исследование есть у РИА Новости). "Самый высокий рост спроса зафиксирован на мотористов - количество вахтовых предложений для них увеличилось на 169% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года", - говорится в исследовании. Отмечается, что рост спроса на специалистов по ремонту и обслуживанию двигателей и силовых установок объясняется запуском промышленных и добывающих проектов. В тройку профессий, которые компании стали чаще искать для вахты, также вошли строители и техники - число вакансий для них выросло в 2,5 раза.

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

бизнес, россия, промышленность, авито работа, работа