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В ВАВТ заявили о росте экспорта несырьевых товаров
В ВАВТ заявили о росте экспорта несырьевых товаров - 04.08.2026, ПРАЙМ
В ВАВТ заявили о росте экспорта несырьевых товаров
Структура российского экспорта меняется, поставки товаров с добавленной стоимостью растут, заявила в интервью РИА Новости ректор Всероссийской академии внешней... | 04.08.2026, ПРАЙМ
2026-08-04T12:14+0300
2026-08-04T12:14+0300
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МОСКВА, 4 авг - ПРАЙМ. Структура российского экспорта меняется, поставки товаров с добавленной стоимостью растут, заявила в интервью РИА Новости ректор Всероссийской академии внешней торговли (ВАВТ) при Минэкономразвития России Виттория Идрисова. "Некоторый перекос есть. До сих пор в нашем экспорте преобладают энергоносители, но положение постепенно меняется", - сказала она. По последним данным Минпромторга России, напомнила Идрисова, объем несырьевого неэнергетического экспорта из России по итогам января–мая 2026 года составил 67,15 миллиарда долларов, увеличившись на 6,9% относительно аналогичного периода прошлого года. "Это хороший знак. Я считаю, что данная тенденция сохранится, доля экспорта нефти, газа, угля будет уменьшаться. Расти будет, и мы это уже наблюдаем, экспорт из страны товаров с добавленной стоимостью. То есть готовой продукции и изделий глубокой переработки: машиностроения, продуктов питания, сложной химии. В отличие от простого сырья такая продукция проходит стадии промышленной или технологической обработки, и стоит дороже",- добавила собеседница агентства. По ее словам, в пользу роста несырьевого экспорта говорит и все большее вовлечение отечественного малого и среднего бизнеса во внешнеэкономическую деятельность. "Да, пока цифры этой вовлеченности не поражают воображение - экспортом занимаются лишь чуть более 60 тысяч компаний МСП, но их количество увеличивается. Мы наблюдаем нарастающий запрос на специалистов по ВЭД от представителей малого и среднего бизнеса",- заключила ректор ВАВТ.
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бизнес, россия, минпромторг, мсп
Бизнес, РОССИЯ, Минпромторг, МСП
В ВАВТ заявили о росте экспорта несырьевых товаров
Ректор ВАВТ Идрисова: экспорт товаров с добавленной стоимостью растет
МОСКВА, 4 авг - ПРАЙМ. Структура российского экспорта меняется, поставки товаров с добавленной стоимостью растут, заявила в интервью РИА Новости ректор Всероссийской академии внешней торговли (ВАВТ) при Минэкономразвития России Виттория Идрисова.
"Некоторый перекос есть. До сих пор в нашем экспорте преобладают энергоносители, но положение постепенно меняется", - сказала она.
По последним данным Минпромторга России, напомнила Идрисова, объем несырьевого неэнергетического экспорта из России по итогам января–мая 2026 года составил 67,15 миллиарда долларов, увеличившись на 6,9% относительно аналогичного периода прошлого года.
"Это хороший знак. Я считаю, что данная тенденция сохранится, доля экспорта нефти, газа, угля будет уменьшаться. Расти будет, и мы это уже наблюдаем, экспорт из страны товаров с добавленной стоимостью. То есть готовой продукции и изделий глубокой переработки: машиностроения, продуктов питания, сложной химии. В отличие от простого сырья такая продукция проходит стадии промышленной или технологической обработки, и стоит дороже",- добавила собеседница агентства.
По ее словам, в пользу роста несырьевого экспорта говорит и все большее вовлечение отечественного малого и среднего бизнеса во внешнеэкономическую деятельность.
"Да, пока цифры этой вовлеченности не поражают воображение - экспортом занимаются лишь чуть более 60 тысяч компаний МСП, но их количество увеличивается. Мы наблюдаем нарастающий запрос на специалистов по ВЭД от представителей малого и среднего бизнеса",- заключила ректор ВАВТ.